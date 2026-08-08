Juanjo Jiménez, mecánico, sobre al aire acondicionado del coche: "No hay que recargarlo, pero se puede hacer mantenimiento"

En verano, el aire acondicionado del cochese convierte en un sistema indispensable. Después de estar un tiempo aparcado al sol, es casi imposible conducir con el vehículo sin utilizar este aparato. Para cambiar la temperatura del interior, tienen que funcionar varios elementos como el compresor y el gas refrigerante.

No obstante, al igual que ocurre con el aire acondicionado de la vivienda, este dispositivo requiere un buen mantenimiento. De lo contrario, el equipo puede dejar de funcionar y provocar una avería en el sistema. Cuando el sistema de climatización falla, lo más recomendable es llevarlo a un sitio especializado.

Aire acondicionado en un vehículo / .

En este contexto, el mecánico Juanjo Jiménez ha señalado que no hay que recargar el aire acondicionado. Al contrario de lo que muchos piensan, todos los vehículos deberían tener el gas suficiente para funcionar sin problemas durante la vida útil del vehículo.

En un vídeo reciente de TikTok (@jcautomotivetop), el experto explica que "todo aire acondicionado de todo coche tiene que salir de fábrica con gas y, teóricamente, hasta el final de sus días tiene que aguantar con ese mismo gas. En la gran mayoría de casos, poco a poco se va escapando por algún poro o alguna fuga pequeñita".

Ni la DGT ni el RACE aconsejan ya apagar el aire acondicionado antes del coche, pero puede que tú sí que tengas que hacerlo / .

Aunque la mayoría de usuarios opta por recargar el gas, Juanjo advierte de que hay que reparar la fuga. Previamente, el divulgador indica que lo más importante es hacer un buen mantenimiento para evitar problemas: "¿Se le puede hacer un mantenimiento al aire acondicionado de tu coche? Pues claro que sí se le puede hacer un mantenimiento, y quien diga que no, miente".

Según el mecánico, este es el procedimiento para cuidar el sistema de climatización del coche: "Lo que se puede hacer es sacar el gas del circuito, hacerle un vacío, porque ese vacío va a provocar, si entendemos un poco de física, que se evapore la humedad que hay en el interior, que eso no beneficia nada al circuito frigorífico del aire acondicionado de tu coche".

Además, Juanjo aclara que también se puede vaciar el aire al comprensor del aire acondicionado del vehículo. "Sí, se puede hacer. Volvemos a poner aceite nuevo, ponemos una carga después de haberte hecho el vacío que os he comentado antes y a funcionar", apunta el mecánico.

Finalmente, no hay que olvidarse de limpiar el filtro del habitáculo. Este elemento suele obstruirse, acumulando polvo y suciedad con el paso del tiempo. Además, es uno de los motivos que puede provocar el mal olor del aire acondicionado junto al evaporador, causando molestias respiratorias.