Juan del Val, ganador del premio Planeta: "Vinicius es un futbolista imposible de encauzar"

Juan del Val es el hombre de moda tras ganar el Premio Planeta 2025 gracias a la novela 'Vera, una historia de amor'. El madrileño se presentó con un seudónimo femenino, Elvira Torres, y con una historia de amor ambientada en la alta sociedad sevillana.

Tras ganar el galardón, valorado en 1.000.000 de euros, el colaborador de 'El Hormiguero' decidió acudir a los micrófonos de 'El Partidazo de Cope', presentado por Juanma Castaño, para hablar del Premio Planeta, pero también para dar su punto de vista sobre la actualidad que rodea al Real Madrid, especialmente en un jugador en concreto: Vinicius Junior.

El atacante brasileño lleva mucho tiempo en el punto de mira por sus actitudes en los terrenos de juego, y numerosas personalidades han mostrado su desacuerdo con su forma de actuar. Sin embargo, del Val lo comentó en el programa de 'El Partidazo de Cope', aunque con ciertos matices.

El colaborador del formato de Atresmedia empezó diciendo que "Vinicius es un gran futbolista que ojalá recupere la forma que tuvo hace un par de años", aunque tiene claro que a día de hoy es "un futbolista imposible de encauzar".

Por otro lado, aseguró que hay una presión sobre el jugador brasileño para convertirlo en algo que no es y "además es más brillante cuando es de esa manera".

"Hay gente que se desenvuelve bien en el conflicto y hay gente que no y me parece que hay que asumir a Vini como es", reveló en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope'.

La solución que propone es que, si no aceptas cómo es, es mejor venderlo: "A mi es un jugador que me gusta mucho, pero me gusta mucho cuando hace las cosas que no me gustan".