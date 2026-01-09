Juan del Val estalla tras la polémica del Premio Planeta: "Seguid ladrando"

Dos meses después de hacerse con el Premio Planeta, Juan del Val ha roto por fin el silencio. Su novela 'Vera, una historia de amor' se alzó con el galardón en medio de una enorme polémica y por ello ahora el escritor y colaborador televisivo ha publicado un mensaje muy contundente dirigido a todos aquellos que han cuestionado tanto la calidad de la obra como la legitimidad del galardón, entre ellos, Jordi Évole.

Las críticas, procedentes de distintos ámbitos culturales y políticos, señalaban que la novela no alcanzaba el nivel literario exigible a uno de los premios más importantes del panorama editorial español.

Lejos de rebajar el tono, Del Val ha optado por una respuesta cargada de ironía y dureza, reivindicando, según dice, la libertad de expresión de sus detractores mientras desmonta sus argumentos uno a uno con sarcasmo.

En su mensaje, el autor se dirige a quienes, desde una supuesta "superioridad intelectual", pretenden erigirse en guardianes de la "verdadera literatura", despreciando así a los lectores que sí disfrutan de su obra.

A lo largo del citado texto, Del Val clasifica a sus críticos en diferentes perfiles: desde presentadores "en busca del aplauso fácil", en clara referencia a Jordi Évole, hasta escritores frustrados, humoristas irrelevantes, políticos oportunistas o profesores universitarios "amargados".

El escritor tampoco olvida a libreras, columnistas, podcasters y tuiteros, a quienes acusa de ser condescendientes y tirar de pose intelectual.

Y pese a la dureza de sus palabras, Del Val cierra el mensaje con un agradecimiento irónico y un aviso: "seguid ladrando, pero tened cuidado, porque la bilis os puede quemar la garganta". Y es que mientras muchos critican al escritor y colaborador televisivo, 'Vera, una historia de amor' sigue liderando las listas de ventas en España.