Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 6 DakarBardghjiViniciusFinal Supercopa de EspañaIñigo MartínezMarc BernalRaphinhaCanceloSimeone ViniciusXabi AlonsoHorarios octavos Copa del ReyBarça - Partizán horarioDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaHaciendaJorge ReySalto de esquí
instagramlinkedin

Famosos

Juan del Val estalla tras la polémica del Premio Planeta: "Seguid ladrando"

Muchos han criticado a Juan del Val, entre ellos, Jordi Évole

Juan del Val posa con el Premio Planeta 2025 para El Periódico.

Juan del Val posa con el Premio Planeta 2025 para El Periódico. / MANU MITRU / EPC

David Cruz

David Cruz

Dos meses después de hacerse con el Premio Planeta, Juan del Val ha roto por fin el silencio. Su novela 'Vera, una historia de amor' se alzó con el galardón en medio de una enorme polémica y por ello ahora el escritor y colaborador televisivo ha publicado un mensaje muy contundente dirigido a todos aquellos que han cuestionado tanto la calidad de la obra como la legitimidad del galardón, entre ellos, Jordi Évole.

Las críticas, procedentes de distintos ámbitos culturales y políticos, señalaban que la novela no alcanzaba el nivel literario exigible a uno de los premios más importantes del panorama editorial español.

Lejos de rebajar el tono, Del Val ha optado por una respuesta cargada de ironía y dureza, reivindicando, según dice, la libertad de expresión de sus detractores mientras desmonta sus argumentos uno a uno con sarcasmo.

En su mensaje, el autor se dirige a quienes, desde una supuesta "superioridad intelectual", pretenden erigirse en guardianes de la "verdadera literatura", despreciando así a los lectores que sí disfrutan de su obra.

A lo largo del citado texto, Del Val clasifica a sus críticos en diferentes perfiles: desde presentadores "en busca del aplauso fácil", en clara referencia a Jordi Évole, hasta escritores frustrados, humoristas irrelevantes, políticos oportunistas o profesores universitarios "amargados".

El escritor tampoco olvida a libreras, columnistas, podcasters y tuiteros, a quienes acusa de ser condescendientes y tirar de pose intelectual.

Noticias relacionadas y más

Y pese a la dureza de sus palabras, Del Val cierra el mensaje con un agradecimiento irónico y un aviso: "seguid ladrando, pero tened cuidado, porque la bilis os puede quemar la garganta". Y es que mientras muchos critican al escritor y colaborador televisivo, 'Vera, una historia de amor' sigue liderando las listas de ventas en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  6. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás
  7. La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: 'Puedo afirmarlo con absoluta certeza
  8. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026

"Solo me quedan unos días": un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico

"Solo me quedan unos días": un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico

Juan del Val estalla tras la polémica del Premio Planeta: "Seguid ladrando"

Juan del Val estalla tras la polémica del Premio Planeta: "Seguid ladrando"

"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

Hacienda advierte: así cambian el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2026

Hacienda advierte: así cambian el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2026

Alerta inquilinos de alquiler: Esto es lo que te puedes ahorrar en la Renta 2025-2026

Alerta inquilinos de alquiler: Esto es lo que te puedes ahorrar en la Renta 2025-2026

Patrimonio de Nicolás Maduro: 3.800 millones entre aviones y activos ilegales

Patrimonio de Nicolás Maduro: 3.800 millones entre aviones y activos ilegales

Buenas noticias el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores

Buenas noticias el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores

Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud

Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud