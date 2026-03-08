Juan del Val se echa las manos a la cabeza: "Es un error para toda mi vida"

Juan del Val es uno de los colaboradores de televisión más polémicos de España, tanto que se le conoce como 'El polémico Juan del Val'. El empleado de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, consiguió ganar el prestigioso Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', destacando por su estilo directo y crítico.

El madrileño se presentó con un seudónimo femenino, Elvira Torres, y con una historia de amor ambientada en la alta sociedad sevillana. Del Val se llevó más de 1.000.000 de euros con el premio, siendo la cifra más alta en la historia de los concursos literarios.

La obra literaria no ha dejado de ser comentada desde que se puede leer, y ayer el autor acudió al programa 'La Roca', presentado por Nuria Roca, donde destapó que cometió un error tremendo en la novela 'Vera, una historia de amor'.

Todo comenzó cuando en el programa de La Sexta se estaba hablando sobre trajes de flamenca. En ese momento el colaborador de 'El Hormiguero' interrumpió la transmisión para reconocer su gran error.

Eso se debe a que en un instante de la obra 'Vera, una historia de amor', el escritor cuenta cómo transcurre una de las noches más especiales de la Feria de Sevilla: la celebración del 'pescaíto', en la que se encienden todas las luces.

"Por un error lamentable, yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esto es un error porque esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro y nunca de flamencas", explicó en el programa 'La Roca'.

Juan del Val en 'El Hormiguero' de Antena 3 / Archivo

Del Val reconoció que "sabía el error que había cometido y también mucha gente me escribe diciendo: 'Me está encantando tu novela, pero la noche del pescaíto la gente no va vestida de flamenca".

Por esta razón, el escritor, cuando presentó la novela en Sevilla, pidió perdón: "Ante un teatro de 300 personas, pedí perdón poniéndome de rodillas diciendo 'ya lo sé, fue un error'".