Juan del Val desvela lo que no se ve en la tele (y puede que sorprenda mucho)

Una vez más, Juan del Val nos ha sorprendido a todos con sus palabras, aunque en esta ocasión el mensaje que ha lanzado no se puede decir que haya sido polémico. El periodista y escritor ha compartido una reflexión muy poco habitual sobre todo lo que sucede detrás de las cámaras en televisión en directo.

Del Val reconoce que una de las mayores dificultades es la inmediatez, algo que en lo que coinciden otros muchos compañeros de profesión.

A diferencia de lo que sucede en formatos grabados, donde existe la posibilidad de corregir o repetir, en espacios en directo como 'El Hormiguero' o 'La Roca' en los que participa, todo ocurre en cuestión de segundos: "hay que pensar a toda velocidad y hablar con la mayor precisión posible".

El escritor comparte esto con lo que ocurre en el día a día: frases que se dicen sin pensar o respuestas brillantes que llegan muy tarde. Sin embargo, en televisión el impacto es mucho mayor ya que millones de personas te observan en tiempo real.

Así lo resume perfectamente Juan del Val, acostumbrado a la polémica: "a veces lo que suena perfecto en tu cabeza, al decirlo en voz alta se distorsiona".

Juan del Val muestra las fotos de su boda con Nuria Roca. / laSexta

Sin ir más lejos, él mismo reconoce que no siempre se acierta. Hay días en los que un comentario o un chiste no funciona como esperaba, generando una sensación incómida ante la audiencia: "cuando te equivocas, lo único que quieres es que te trague la tierra", admite con sinceridad.

Aun así, también destaca el lado positivo de su trabajo. Cuando consigue conectar con el público, ya sea provocando una risa o gerando reflexión, la experiencia le resulta altamente gratificante.

Con estas palabras, Juan del Val resume a la perfección las principales diferencias entre la televisión en directo y la grabada. Y por lo que dice, le encanta la primera por mucho que pueda ser mucho más complicada.