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TELEVISIÓN

Juan del Val, contundente con aquellos que dicen que 'El Hormiguero' es de derechas: "No han visto el programa"

El colaborador del programa de Atresmedia acudió al pódcast de Vanitatis

Juan del Val, en el punto de mira

Juan del Val, en el punto de mira

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

'El Hormiguero' es uno de los programas referente de la televisión española. El espacio presentado por Pablo Motos siempre da mucho de qué hablar y aún más por su rivalidad directa con 'La Revuelta', presentado por David Broncano. Desde hace ya un tiempo, el programa de Motos se le posiciona que está a favor de las políticas de derechas, ya que están cargando continuamente contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Una idea que Juan del Val quiso cortar de raíz cuando acudió al pódcast de Vanitatis. La polémica siempre llega en los debates, cuando él está presente con su mujer, Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara Falcó y el presentador de 'El Hormiguero'.

Sobre la opinión de las personas que dicen que es un programa de derechas, el escritor fue contundente: "Quien diga eso no ha visto el programa".

En ese instante, el colaborador de Atresmedia quiso recordar que "trabajo en el mejor programa de la historia de la televisión". Por esta razón, no dudó en decir que "independientemente de cualquier valoración es una cosa que es bastante objetiva".

Juan del Val en 'El Hormiguero' de Antena 3.

Juan del Val, en 'El Hormiguero' de Antena 3. / Archivo

"Es una cosa que es importante entender cuando te llega un listo que no ha hecho absolutamente nada y te explica que la gente que lo ve es un poco tonta", remarcó en el pódcast de Vanitatis.

No se quedó ahí el colaborador de 'El Hormiguero', ya que también quiso defenderse de las críticas que lleva recibiendo a diario desde que ganó el Premio Planeta, valorado en un millón de euros. El escritor ganó gracias a la novela 'Vera, una historia de amor'.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 / Archivo

Del Val explicó que "mucho ignorante decía que a mí me habían dado el premio porque estaba en Atresmedia y no, yo mañana me voy a Telecinco si quiero". El principal motivo que destacó es que "no tengo contrato con la cadena", algo que muchas personas desconocen.

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El colaborador de 'El Hormiguero' compartió cuál es su situación contractual: "Yo tengo contrato con la productora de Pablo, para la que hago dos programas, con la productora que hace La Roca y se acabaron los contratos".

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