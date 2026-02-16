SUPER BOWL
Juan de Val, sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Sirvió para promover conciencia"
La actuación del puertorriqueño sigue dando que hablar incluso varios días después
La actuación de Bad Bunny en la última final de la Super Bowl sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales. Ha generado polémica entre músicos y fanáticos, pero lo que está claro es que ha sido una actuación histórica que fue protagonizada, más que por las canciones, por ser la primera actuación de este campeonato íntegramente en español y por ser tan reivindicativo respecto a los migrantes americanos (y una crítica hacia Estados Unidos y su ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas].
Muchas personas se han pronunciado respecto a su actuación, defendiéndola y criticándola, dependiendo de cada uno. Y a ello se ha sumado el conocido escritor español Juan de Val, aplaudiendo al puertorriqueño.
De Val apareció en el programa de "La Roca", de La Sexta, en su última emisión, y aprovechó para hablar de Bad Bunny el papel que desempeñó, más allá del musical, en la final de la Super Bowl.
"Creo que una canción no tiene la capacidad para cambiar el mundo", comenzó Juan de Val. “Si tenemos la expectativa de que una canción va a cambiar el mundo, evidentemente nos vamos a frustrar. Pero la actuación de Bad Bunny sí sirvió para mover conciencias”, continuó. Remató añadiendo que el cantante creó un "sentimiento de orgullo y de crear seguridad en tu colectivo".
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, calificó la actuación donde estuvieron todas las banderas de los países de América de "terrible", mientras que otros artistas de gran renombre como Rosalía o Ricky Martin han aplaudido con entusiasmo el espectáculo del "Conejo Malo".
