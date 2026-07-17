Juan del Val (55 años): "Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo"

Juan del Val (Madrid, 1970) es un conocido escritor, ganador del Premio Planeta en 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor'. Durante su amplia trayectoria profesional, el periodista ha trabajado como columnista, guionista, director, presentador y colaborador de radio y televisión.

De hecho, buena parte de la audiencia reconoce al madrileño por ser colaborador de las tertulias de 'El Hormiguero'. Desde 2021, también es jurado del programa 'El Desafío', junto a Pilar Rubio y Santiago Segura. Además, también colabora en 'La Roca', el programa presentado por su esposa, Nuria Roca, donde ha sido presentador sustituto.

Juan del Val posa con el Premio Planeta 2025 para El Periódico. / MANU MITRU / EPC

Con esta agenda en los medios de comunicación, es importante comenzar el día con energía. El desayuno es uno de los momentos más personales, cada persona tiene su propia rutina. Desde el bar de siempre hasta el periódico en casa, existen varias formas de empezar la jornada.

Durante una entrevista para XL Semanal, Juan del Val explica cuáles son sus hábitos de cada mañana. Lejos de seguir una tendencia de redes sociales, el escritor realiza una comida accesible y sencilla para poder mantenerla en el tiempo y en cualquier lugar.

"Una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo", confiesa el guionista. Las tostadas son uno de los platos más populares para esta hora del día y decide acompañarlas con una buena taza de café, una bebida básica para millones de personas.

Juan del Val muestra las fotos de su boda con Nuria Roca. / laSexta

Durante la noche el cuerpo se va deshidratando. Según Velfont, "el agua activa reacciones químicas vitales en el organismo", favoreciendo que el cerebro se active por la mañana y se mantenga alerta. Además, el mismo medio explica que "tomar un vaso de agua por la mañana también ayuda a la piel" y "puede contribuir a la prevención de varias enfermedades".

El medio 'The Objective' recoge que Juan del Val se levanta entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana, incluyendo los fines de semana. Después de desayunar, se dedica a escribir de 6:00 a 11:00 de la mañana, apagando el teléfono móvil para concentrarse. Al llegar al mediodía, el guionista se traslada hasta las oficinas de '7 y Acción', productora donde crea los contenidos para 'El Hormiguero'.

Hasta ahora, el escritor ha publicado siete obras literarias: 'Para Ana (de tu muerto)' (2011), 'Lo inevitable del amor' (2012), 'Parece mentira' (2017), 'Candela' (2019), 'Delparaíso' (2021), 'Bocabesada' (2023) y 'Vera, una historia de amor' (2025). Las dos primeras fueron coescritas junto a su mujer, Nuria Roca, con quien es padre de tres hijos.