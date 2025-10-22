Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Economía

El economista Juan Ramón Rallo (41 años) señala a los políticos sobre el precio de la vivienda: "No recaudarían tanto"

El experto ha señalado la falta de construcción y el aumento de la demanda como principales problemas

Juan Ramon Rallo, economista, en 2022.

Juan Ramon Rallo, economista, en 2022. / ANTONIO HEREDIA

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El precio de la vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la población española. En los últimos años no ha parado de aumentar el valor de los inmuebles, complicando su acceso a un sector de la ciudadanía.

En este contexto, el economista Juan Ramón Rallo ha señalado los principales factores que influyen en esta situación. Durante su participación en 'La Fórmula del Éxito de Uri Sabat', el experto ha destacado los responsables de esta subida de precios.

"Hay un problema con la vivienda porque la demanda supera con mucho la oferta", apunta el economista. Según Rallo, las administraciones públicas han empeorado la situación con sus políticas.

"Por el lado de la oferta, los políticos no permiten construir", sentencia el experto. Para el economista, la legislación urbanística ha reducido la cantidad de viviendas disponibles de manera artificial, aumentando los precios de compra y alquiler.

Juan Ramón Rallo, en una conferencia.

Juan Ramón Rallo, en una conferencia. / ·

"Si se construyera mucho, bajaría el precio de la vivienda o al menos no subiría", apunta Rallo. Sin embargo, el experto señala destaca que hay un interés político detrás de estas políticas sobre el suelo urbano.

Según el economista, "que suba el precio de la vivienda beneficio a los políticos porque recaudan más, unos 50.000 millones de euros cada año en impuestos que directa o indirectamente recaen sobre la vivienda".

Por otra parte, Rallo opina que los políticos evitan cambiar la legislación de la vivienda para no perder el apoyo de su base electoral: "El grueso de sus votantes, que son las personas mayores y pensionistas, son propietarios de vivienda".

Noticias relacionadas y más

De esta manera, reducir el valor de la vivienda sería "atacar el patrimonio y la riqueza de tu base de votantes". Además, el crecimiento de la demanda no ha parado de crecer y sin una expansión del parque de vivienda, los inmuebles han subido de precio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
  2. Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
  3. Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
  4. Broncano veta a un político de derechas para acudir a 'La revuelta', tras la propuesta de Rufián: 'El péndulo ideológico que no caiga solo hacia un lado
  5. El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
  6. Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
  7. Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
  8. Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle

Santiago Niño Becerra adelanta cuándo dejará de aumentar el precio de la vivienda: "Dejará de subir cuando la clase media no pueda pagar más"

Santiago Niño Becerra adelanta cuándo dejará de aumentar el precio de la vivienda: "Dejará de subir cuando la clase media no pueda pagar más"

El economista Juan Ramón Rallo (41 años) señala a los políticos sobre el precio de la vivienda: "No recaudarían tanto"

El economista Juan Ramón Rallo (41 años) señala a los políticos sobre el precio de la vivienda: "No recaudarían tanto"

Niño Becerra, economista, en contra de esta frase sobre la contaminación: "Eso justifica contaminar si se paga"

Niño Becerra, economista, en contra de esta frase sobre la contaminación: "Eso justifica contaminar si se paga"

Los autónomos podrían deducir el IVA del internet y los suministros si trabajan desde casa

Los autónomos podrían deducir el IVA del internet y los suministros si trabajan desde casa

Martha Stewart (84 años): "Me levanto a las 4 de la mañana, leo el periódico. Luego voy a pilates o al gimnasio"

Martha Stewart (84 años): "Me levanto a las 4 de la mañana, leo el periódico. Luego voy a pilates o al gimnasio"

La rutina del actor Jaime Lorente (33 años) para dejar atrás la 'mala vida': "Soy un hombre limpio en todos los sentidos"

La rutina del actor Jaime Lorente (33 años) para dejar atrás la 'mala vida': "Soy un hombre limpio en todos los sentidos"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: "Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas"

David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: "Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas"