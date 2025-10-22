Economía
El economista Juan Ramón Rallo (41 años) señala a los políticos sobre el precio de la vivienda: "No recaudarían tanto"
El experto ha señalado la falta de construcción y el aumento de la demanda como principales problemas
El precio de la vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la población española. En los últimos años no ha parado de aumentar el valor de los inmuebles, complicando su acceso a un sector de la ciudadanía.
En este contexto, el economista Juan Ramón Rallo ha señalado los principales factores que influyen en esta situación. Durante su participación en 'La Fórmula del Éxito de Uri Sabat', el experto ha destacado los responsables de esta subida de precios.
"Hay un problema con la vivienda porque la demanda supera con mucho la oferta", apunta el economista. Según Rallo, las administraciones públicas han empeorado la situación con sus políticas.
"Por el lado de la oferta, los políticos no permiten construir", sentencia el experto. Para el economista, la legislación urbanística ha reducido la cantidad de viviendas disponibles de manera artificial, aumentando los precios de compra y alquiler.
"Si se construyera mucho, bajaría el precio de la vivienda o al menos no subiría", apunta Rallo. Sin embargo, el experto señala destaca que hay un interés político detrás de estas políticas sobre el suelo urbano.
Según el economista, "que suba el precio de la vivienda beneficio a los políticos porque recaudan más, unos 50.000 millones de euros cada año en impuestos que directa o indirectamente recaen sobre la vivienda".
Por otra parte, Rallo opina que los políticos evitan cambiar la legislación de la vivienda para no perder el apoyo de su base electoral: "El grueso de sus votantes, que son las personas mayores y pensionistas, son propietarios de vivienda".
De esta manera, reducir el valor de la vivienda sería "atacar el patrimonio y la riqueza de tu base de votantes". Además, el crecimiento de la demanda no ha parado de crecer y sin una expansión del parque de vivienda, los inmuebles han subido de precio.
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
- Broncano veta a un político de derechas para acudir a 'La revuelta', tras la propuesta de Rufián: 'El péndulo ideológico que no caiga solo hacia un lado
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle