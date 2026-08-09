Economía
Juan Pacheco, arquitecto: "Mantener la casa fresca sin aire acondicionado no requiere milagros ni hace falta tener mucho presupuesto"
El experto señala que es posible reducir la temperatura del hogar durante los días de calor aplicando algunas medidas sencillas y económicas
Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una temperatura agradable dentro de casa se convierte en una de las principales preocupaciones. El aire acondicionado suele ser la solución más rápida para combatir el calor, pero no siempre es una opción al alcance de todos.
Además de su precio, utilizarlo durante muchas horas puede traducirse en un aumento considerable de la factura de la luz. Por este motivo, cada vez se presta más atención a otras formas de refrescar la vivienda sin depender constantemente de este aparato.
La ventilación, la entrada de luz o la manera en la que se aprovechan las distintas estancias pueden marcar una diferencia importante. En este sentido, el arquitecto Juan Pacheco defiende que "mantener una casa fresca sin aire acondicionado no requiere milagros", poniendo el foco en soluciones que pueden aplicarse sin necesidad de realizar una gran inversión.
Así puedes bajar la temperatura de tu casa sin usar el aire acondicionado
El especialista explicó en el portal de la revista española Arquitectura y Diseño, que uno de los aspectos más importantes para mantener una vivienda fresca pasa por favorecer la renovación del aire. Para conseguirlo, recomienda generar diferencias de presión dentro de la casa que permitan mover y sustituir el aire acumulado en el interior.
Aunque hay factores que vienen determinados por la propia construcción de la vivienda, como su orientación, sí existen otros sobre los que se puede actuar. La distribución de las habitaciones, la manera en la que se utilizan los distintos espacios o incluso cómo se facilita la circulación del aire pueden marcar una diferencia importante cuando las temperaturas empiezan a subir.
La idea, por tanto, no consiste necesariamente en gastar más dinero o recurrir directamente al aire acondicionado. Pequeños cambios en la forma de organizar y utilizar la vivienda pueden ayudar a conseguir un ambiente más agradable. Hay elementos estructurales que difícilmente podrán modificarse, pero sí es posible reducir su impacto y adaptar mejor la casa a los días de más calor.
Estos cambios ayudan más a mantener la casa fresca
Algunas de las soluciones más conocidas para reducir el calor en casa sin depender del aire acondicionado tienen que ver con el propio diseño de la vivienda. Pacheco destaca, por ejemplo, la utilidad de los techos altos, ya que el aire caliente tiende a subir y se mantiene más alejado de las zonas que ocupamos habitualmente.
También son importantes los espacios abiertos y una buena distribución de las entradas y salidas de aire, algo que permite aprovechar la denominada ventilación cruzada. Las paredes también desempeñan un papel importante a la hora de mantener una temperatura agradable.
Según explica el arquitecto, contar con muros de un grosor adecuado ayuda a retrasar la entrada del calor exterior. Mientras que una pared fina se calienta y enfría con rapidez, una más gruesa es capaz de absorber el calor durante varias horas antes de que termine llegando al interior de la vivienda, ayudando así a mantener una temperatura más estable.
Pacheco señala además que muchos de sus clientes cuentan con presupuestos ajustados, por lo que el objetivo pasa por encontrar soluciones que permitan refrescar la vivienda sin necesidad de realizar una gran inversión ni recurrir constantemente al aire acondicionado. Para conseguirlo se pueden aprovechar fenómenos como la radiación, la conducción y la convección.
- Inés García desvela el motivo por el que no está con Lamine Yamal en Colombia: 'Tengo malas noticias
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
- Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
- La reflexión de Santi Cañizares: 'Los futbolistas, salvo que sean hijos de exjugadores, no están preparados para saber gestionar patrimonios
- La sincera crítica de Rafa Nadal a la mentalidad española: 'Desconfiamos de ellos en lugar de admirarlos
- Multado con 200 euros por colocar la baliza V-16 sin las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores catalanes
- Jorge (23 años), agricultor de Aldea del Rey: 'Mi madre no está de acuerdo con mi trabajo, pero aun así me apoya
- Vanesa Lorenzo, mujer de Carles Puyol: 'La hija mayor tiene 12 años y es de las pocas niñas de su clase que no tienen móvil. En casa es un tema que tenemos muy encima de la mesa