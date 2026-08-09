Juan Pacheco, arquitecto: "Mantener la casa fresca sin aire acondicionado no requiere milagros ni hace falta tener mucho presupuesto"

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una temperatura agradable dentro de casa se convierte en una de las principales preocupaciones. El aire acondicionado suele ser la solución más rápida para combatir el calor, pero no siempre es una opción al alcance de todos.

Además de su precio, utilizarlo durante muchas horas puede traducirse en un aumento considerable de la factura de la luz. Por este motivo, cada vez se presta más atención a otras formas de refrescar la vivienda sin depender constantemente de este aparato.

La ventilación, la entrada de luz o la manera en la que se aprovechan las distintas estancias pueden marcar una diferencia importante. En este sentido, el arquitecto Juan Pacheco defiende que "mantener una casa fresca sin aire acondicionado no requiere milagros", poniendo el foco en soluciones que pueden aplicarse sin necesidad de realizar una gran inversión.

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Así puedes bajar la temperatura de tu casa sin usar el aire acondicionado

El especialista explicó en el portal de la revista española Arquitectura y Diseño, que uno de los aspectos más importantes para mantener una vivienda fresca pasa por favorecer la renovación del aire. Para conseguirlo, recomienda generar diferencias de presión dentro de la casa que permitan mover y sustituir el aire acumulado en el interior.

Aunque hay factores que vienen determinados por la propia construcción de la vivienda, como su orientación, sí existen otros sobre los que se puede actuar. La distribución de las habitaciones, la manera en la que se utilizan los distintos espacios o incluso cómo se facilita la circulación del aire pueden marcar una diferencia importante cuando las temperaturas empiezan a subir.

La idea, por tanto, no consiste necesariamente en gastar más dinero o recurrir directamente al aire acondicionado. Pequeños cambios en la forma de organizar y utilizar la vivienda pueden ayudar a conseguir un ambiente más agradable. Hay elementos estructurales que difícilmente podrán modificarse, pero sí es posible reducir su impacto y adaptar mejor la casa a los días de más calor.

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Estos cambios ayudan más a mantener la casa fresca

Algunas de las soluciones más conocidas para reducir el calor en casa sin depender del aire acondicionado tienen que ver con el propio diseño de la vivienda. Pacheco destaca, por ejemplo, la utilidad de los techos altos, ya que el aire caliente tiende a subir y se mantiene más alejado de las zonas que ocupamos habitualmente.

También son importantes los espacios abiertos y una buena distribución de las entradas y salidas de aire, algo que permite aprovechar la denominada ventilación cruzada. Las paredes también desempeñan un papel importante a la hora de mantener una temperatura agradable.

Según explica el arquitecto, contar con muros de un grosor adecuado ayuda a retrasar la entrada del calor exterior. Mientras que una pared fina se calienta y enfría con rapidez, una más gruesa es capaz de absorber el calor durante varias horas antes de que termine llegando al interior de la vivienda, ayudando así a mantener una temperatura más estable.

Pacheco señala además que muchos de sus clientes cuentan con presupuestos ajustados, por lo que el objetivo pasa por encontrar soluciones que permitan refrescar la vivienda sin necesidad de realizar una gran inversión ni recurrir constantemente al aire acondicionado. Para conseguirlo se pueden aprovechar fenómenos como la radiación, la conducción y la convección.