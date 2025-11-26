Juan Nattex, el mayor experto en descanso de España, sobre las posturas de dormir: "Es la mejor de todas"

La postura en la que dormimos puede determinar la calidad de nuestro descanso mucho más de lo que pensamos. Así lo afirmó el empresario y especialista en descanso Juan Nattex, director del grupo líder del sector Nattex, en un vídeo publicado recientemente en su perfil de Instagram. Un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones y que todos tendríais que estar viendo para mejorar la calidad de vuestro descanso.

¿Cuáles son las ocho posturas habituales para dormir y cuáles son las más beneficiosas? ¿Qué hay de las más problemáticas? No te preocupes porque el experto las ordena de peor a mejor, con explicaciones claras que comprenderás fácilmente.

Las mejores y las peores posturas para dormir

Según la experiencia de Nattex, dormir del lado izquierdo con una almohada entre las piernas es la postura ideal: "Es la mejor de todas", destacando que favorece la alineación de la columna, cuida la cadera y rodillas y evita el reflujo. En segundo lugar situó dormir boca arriba, una postura que aumenta ronquidos y molestias digestivas, pero que es excelente para proteger la columna vertebral.

En tercer puesto encontramos dormir del lado derecho también con una almohada entre las piernas; sin embargo, cuando colocamos una mano debajo de la almohada, es menos recomendable: "Genera presión en el hombro, hormigueo y microdespertares que afectan a nuestro descanso".

Dormir de lado con las piernas encogidas ocupó el cuarto puesto por ser cómoda y reducir los ronquidos, una postura muy habitual.

Ya más abajo quedaron otras posturas como dormir del lado derecho (es problemático para la digestión y el reflujo) y otras variantes menos ergonómicas.

Sin embargo, la advertencia definitiva llegó con el octavo puesto: dormir boca abajo es la peor postura porque fuerzas el cuello y la columna, provocando dolores lumbares y cervicales y aumentando los problemas relacionados con el reflujo.