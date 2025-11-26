Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Juan Nattex, el mayor experto en descanso de España, sobre las posturas de dormir: "Es la mejor de todas"

El experto explica por qué duermes más sin saberlo: "Microdespertares, dolor cervical y reflujo"

Dormir boca abajo: la advertencia definitiva del mayor experto en descanso de España

Dormir boca abajo: la advertencia definitiva del mayor experto en descanso de España

David Cruz

David Cruz

La postura en la que dormimos puede determinar la calidad de nuestro descanso mucho más de lo que pensamos. Así lo afirmó el empresario y especialista en descanso Juan Nattex, director del grupo líder del sector Nattex, en un vídeo publicado recientemente en su perfil de Instagram. Un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones y que todos tendríais que estar viendo para mejorar la calidad de vuestro descanso.

¿Cuáles son las ocho posturas habituales para dormir y cuáles son las más beneficiosas? ¿Qué hay de las más problemáticas? No te preocupes porque el experto las ordena de peor a mejor, con explicaciones claras que comprenderás fácilmente.

Las mejores y las peores posturas para dormir

Según la experiencia de Nattex, dormir del lado izquierdo con una almohada entre las piernas es la postura ideal: "Es la mejor de todas", destacando que favorece la alineación de la columna, cuida la cadera y rodillas y evita el reflujo. En segundo lugar situó dormir boca arriba, una postura que aumenta ronquidos y molestias digestivas, pero que es excelente para proteger la columna vertebral.

En tercer puesto encontramos dormir del lado derecho también con una almohada entre las piernas; sin embargo, cuando colocamos una mano debajo de la almohada, es menos recomendable: "Genera presión en el hombro, hormigueo y microdespertares que afectan a nuestro descanso".

Dormir de lado con las piernas encogidas ocupó el cuarto puesto por ser cómoda y reducir los ronquidos, una postura muy habitual.

Ya más abajo quedaron otras posturas como dormir del lado derecho (es problemático para la digestión y el reflujo) y otras variantes menos ergonómicas.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, la advertencia definitiva llegó con el octavo puesto: dormir boca abajo es la peor postura porque fuerzas el cuello y la columna, provocando dolores lumbares y cervicales y aumentando los problemas relacionados con el reflujo.

TEMAS

  1. Pipi Estrada pone fecha para la destitución de Xabi Alonso: 'Ya lo han decidido
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'No se pueden empezar las vacaciones un viernes
  3. Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte
  4. Un abogado laboralista cuenta el truco para cobrar el paro pese a renunciar al trabajo voluntariamente
  5. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  6. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  7. El nuevo club exclusivo de Cristiano Ronaldo y la pareja de Tamara Falcó: estas son las condiciones para acceder
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Juan Nattex, el mayor experto en descanso de España, sobre las posturas de dormir: "Es la mejor de todas"

Juan Nattex, el mayor experto en descanso de España, sobre las posturas de dormir: "Es la mejor de todas"

Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela con qué frase le sacaba del recreo

Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela con qué frase le sacaba del recreo

Joan Gracia nos desvela su nuevo proyecto musical 'The Rock Killers': “El humor es la vida”

Joan Gracia nos desvela su nuevo proyecto musical 'The Rock Killers': “El humor es la vida”

Javier Medina, inversor inmobiliario: "Me han estafado 77 euros por usar el baño una vez"

Javier Medina, inversor inmobiliario: "Me han estafado 77 euros por usar el baño una vez"

Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: "La Lotería igual se te congela un poco"

Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: "La Lotería igual se te congela un poco"

El sedentarismo, el enemigo a batir: primera mesa del Foro Deporte y Salud

Alfonso Alonso: "España es uno de los países con más ensayos clínicos del mundo"

Alfonso Alonso: "España es uno de los países con más ensayos clínicos del mundo"

Pablo Crespo: "Debemos reducir los tiempos de llegada de la tecnología al paciente"

Pablo Crespo: "Debemos reducir los tiempos de llegada de la tecnología al paciente"