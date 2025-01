Juan y Medio habla sobre el dolor que le causa no haber tenido hijos

Juan y Medio, el conocido humorista español se abrió recientemente en una entrevista con Jordi Évole durante la que habló sobre la paternidad. Y es que, al preguntarle si se arrepentía de no haber tenido hijos, el presentador le contestó de manera sincera: “Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, ‘carne de mi carne puesta en pie’”.

Además, hablaba sobre el hecho de que, a pesar de que no ha podido ser padre hasta ahora, no pierde la esperanza de que llegue a suceder. “Lo deseo y me gustaría que pasara”, confesó. Sin embargo, reconoce que el tiempo juega en su contra. “Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra”.

El miedo, como suele suceder en decisiones tan importantes, también lo acosa. Sin embargo, el presentador ha llegado a pensar incluso los nombres de esos hijos que anhela. “Si es niño, el nombre de mi padre, mi abuelo y el mío: Juan. Si es niña, María”, respondió con ternura. Este gesto refleja no solo su ilusión, sino también el valor que otorga a las raíces y la tradición familiar.

En esta reveladora charla, Juan y Medio mostró una faceta más íntima de su personalidad, una que contrasta con la imagen alegre y enérgica que proyecta en pantalla. Su historia, llena de nostalgia y anhelos, demuestra que, pese a los logros profesionales, hay sueños personales que, cuando no se cumplen, pueden convertirse en un pesar constante.