TRABAJO
Juan Manuel Rojas, arquitecto, muestra la dura realidad del oficio de albañil: "Antes había un orgullo que se ha perdido"
El especialista cuenta la evolución que ha seguido el gremio en los últimos años
Cada vez cuesta más encontrar un grupo de albañiles cualificados a causa de la escasa oferta que hay en el gremio, por lo que se podría decir que estamos ante una profesión que está desapareciendo de forma progresiva.
Una suposición que respalda Juan Manuel Rojas, experto arquitecto, en una reciente entrevista para el ABC donde aseguraba que "antes había un orgullo en ser albañil" que se ha perdido con el paso del tiempo.
De hecho, el especialista aseguraba que el oficio ha cambiado mucho: "El oficio de la albañilería ha cambiado mucho. Antiguamente, a un maestro de albañil le tenías muy poco que decir porque él sabía perfectamente cómo debía labrar el muro".
Ante esto último, Juan Manuel Rojas asegura que los albañiles de ahora están mucho menos cualificados que antes: "Si yo tuviese los albañiles que hicieron la Plaza de España, yo diseñaría la Plaza de España, pero desgraciadamente no tengo esos albañiles".
¿Cuál es el motivo que se esconde detrás de esta evolución a peor? Según el experto, todo tiene que ver con que vivimos en una sociedad que premia cada vez menos el trabajo artesanal en todos los sentidos:
"Pero también es cierto que tú no puedes basar realmente el bienestar de una sociedad en el trabajo artesano. Desde la revolución industrial casi todos los objetos que nos rodean, los ha fabricado la industria".
A pesar de ello, Juan Manuel Rojas asegura que en España están los mejores albañiles y arquitectos de toda Europa, afirmando que es una pena que se pierda el enorme potencial de este oficio en nuestro país:
"Ese talento es algo que deberíamos retener, incluso recuperar. Y yo creo que se puede hacer con la arquitectura industrializada, que establece una nueva regla para que los arquitectos vuelvan".
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