Juan Leo, jubilado: "He cotizado 45 años para mi pensión y hay jóvenes que cobran más"

El debate sobre las pensiones y los salarios vuelve a estar sobre la mesa, especialmente cuando entran en juego las diferencias entre generaciones y la percepción de justicia económica.

Ese fue uno de los temas tratados en 'laSexta Xplica', donde representantes de distintas edades compartieron sus puntos de vista sobre una cuestión que afecta tanto a jubilados como a trabajadores jóvenes.

Este mensaje de un jubilado abre un nuevo debate

Entre ellos estuvo Juan Leo, jubilado, que quiso explicar cómo vive esta situación desde su propia experiencia laboral y personal.

"Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo", expresó durante el debate, reflejando una sensación que suele aparecer en este tipo de conversaciones sobre esfuerzo, cotización y poder adquisitivo.

El intercambio entre Juan Leo y Paloma Martín terminó reflejando un debate que va mucho más allá de las pensiones y que pone sobre la mesa el choque de perspectivas entre generaciones.

Un hombre jubilado / SPORT

Mientras el jubilado defendía el esfuerzo que realizó durante décadas para sacar adelante su vida —incluyendo largas jornadas y horas extras para poder permitirse "una casa y un 600"— también mostraba su preocupación por un posible escenario en el que los pensionistas salgan perjudicados.

"¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?", planteó Juan durante la conversación, una reflexión que encontró respuesta inmediata por parte de Paloma Martín, portavoz de Lideremos y representante de los jóvenes en el debate.

La joven dejó claro que no responsabiliza a quienes ya están jubilados del impacto de la automatización o los cambios laborales, pero sí pidió cambiar ciertos discursos sobre las nuevas generaciones.