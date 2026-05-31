Juan José Ebenezer, mecánico: "Esto es lo que pasa si mezclas gasolina de 95 con gasolina de 98"

Ir a poner gasolina puede ser una odisea, pues el precio del combustible ha aumentado significativamente en España durante los últimos años debido a la tensión internacional y al encarecimiento del petróleo. Se puede repostar diésel o gasolina, aunque esta última tiene dos variedades: 95 y 98 octanos.

Muchos conductores desconocen que la diferencia entre ambas radica en su octanaje, que indica la resistencia del combustible a la detonación. La gasolina de 95 es más barata y está diseñada para la mayoría de los vehículos, mientras que la de 98, con mayor poder antidetonante, está destinada a motores de alto rendimiento.

Una duda que siempre está en el aire es qué sucede si mezclas gasolina de 95 y de 98 en el mismo depósito. Por esta razón, el mecánico Juan José Ebenezer compartió un vídeo en su cuenta de TikTok para aclarar que "si mezclas los dos tipos de combustibles al coche no le pasa nada, por lo menos aquí en España".

El experto en mecánica explicó que "el octanaje para lo que sirve es para que tú puedas tener más comprensión dentro del cilindro sin que autodetone".

En cambio, lo que sucede en el combustible es que "si aumentas mucho la compresión y aumenta la temperatura cuando inyectas combustible, lo normal es que al inyectarlo, igual que el diésel, autocombustiona, se enciende y explosiona".

El mecánico expuso que "con la gasolina lo que tenemos es una chispa y tenemos que intentar que se mezcle pero que no detone hasta que no encendamos la chispa, si no tendríamos autodetonaciones. Pues con el octanaje lo que vamos a hacer es prolongar ese proceso, es decir, vamos a tener más compresión y también tener más capacidad de control sobre ese combustible".

Por ello, el mecánico explicó que si el vehículo "no tiene ningún problema", pues la principal desventaja de echarle gasolina de 98 octanos es "tirar el dinero al aumentar el octanaje, ya que no se está aprovechando". El experto insistió en que "echar gasolina de 95 o de 98 octanos no afecta en nada".

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Una situación que puede ser distinta en otras zonas del mundo, especialmente en aquellos coches que necesitan un octanaje más alto. En ese caso, "podrías estar reduciendo el octanaje del combustible y tener problemas de encendido o de funcionamiento del motor".