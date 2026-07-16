Juan José Ebenezer, mecánico: "Hay un problema muy fácil de prevenir con el aire acondicionado"

El calor ya se ha instalado en España. Uno de los lugares donde más calor se pasa es en el coche, por lo que el aire acondicionado resulta fundamental. Sin embargo, utilizarlo tiene un coste, ya que aumenta el consumo de combustible. Por ello, el mecánico Juan José Ebenezer explicó a través de su cuenta de TikTok cómo usar el aire acondicionado para que gaste menos gasolina y, al mismo tiempo, enfríe mucho más.

El experto en mecánica aseguró que "hay un problema muy fácil de diagnosticar y muy fácil de prevenir", y se trata de los aires acondicionados con la obstrucción del paso de aire.

"En tu casa lo único que puede acumular es polvo ambiental. Simplemente hay que limpiarlo: le das un escobazo, lo mueves mientras está funcionando y expulsará una gran cantidad de polvo", señaló, aunque en el coche no se puede hacer este mismo método, pues la suciedad que se coge es "totalmente distinta".

El problema que destacó es que en el vehículo pueden entrar hojas, suciedad, bolsas e incluso algún animal, lo que puede llegar a obstruir completamente el sistema.

Al encender el aire acondicionado, puede funcionar durante unos instantes, pero cuando alcanza la temperatura de funcionamiento, se detiene automáticamente y deja de expulsar aire frío.

"Eso sucede, debido a que no se está refrigerando correctamente", destapó.

"Pero si te ocurre, da igual la situación en la que estés, tienes que comprobar que no haya nada obstruyéndolo. Para mantenerlo limpio, también puedes utilizar el aire a presión de una gasolinera. Colócate a cierta distancia, aproximadamente a un metro, y ve limpiándolo con la pistola de aire", comentó en TikTok.

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Asimismo, remarcó que "no la acerques demasiado, porque todas estas láminas que estás viendo aquí, si se doblan, como ocurre con el paso del tiempo, impedirán que el aire pase correctamente".