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Juan José Ebenezer, mecánico: "El error que todos cometen cuando falla el aire acondicionado es siempre el mismo"

El experto en la materia compartió un nuevo vídeo a través de su cuenta personal de TikTok

Juan José Ebenezer, mecánico

Juan José Ebenezer, mecánico / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El calor ha llegado para quedarse. En los últimos días, los españoles están desesperados por la situación meteorológica que se está produciendo en España, aunque lo peor está por llegar, especialmente a mediados del mes de julio, debido a que se espera una nueva ola de calor.

Uno de los lugares donde suele hacer más calor es el coche, especialmente si ha permanecido aparcado durante muchas horas en la calle y le ha dado el sol directamente. Por ello, el uso del aire acondicionado es esencial. Aunque, en ocasiones puede presentar problemas, por lo que lo más recomendable es acudir al mecánico.

No obstante, el experto Juan José Ebenezer advirtió a través de su cuenta de TikTok de un error que comete la mayoría de los conductores: "El error que todos cometen cuando falla el aire acondicionado es siempre el mismo. Llevan el coche al taller y dicen: 'Méteme una carga'". Quiso dejar claro que "no hagáis eso".

El experto en la materia señaló que "antes una carga costaba 20 euros", pero ahora el precio ha aumentado: "Cuesta entre 70 a 100 euros si el gas es antiguo y se te puede ir a casi 250 euros si el gas es nuevo".

La solución que otorgó es que "lo que tienes que hacer es repararlo y no echar una carga", pues "muchas veces la avería es más barata que meterle 18.000 cargas".

"Yo puedo entender que si tienes una avería cuya reparación cuesta 1.000, 500 o 600 euros no quieras arreglarla y prefieras ir tirando, sobre todo si el coche ya es antiguo. Pero lo que tienes que hacer cuando llegas al taller es decir: 'El aire acondicionado no me enfría, échale un vistazo'. Y si el taller es de confianza no debería engañarte", reconoció en TikTok.

Uno de los problemas podría ser el filtro de habitáculo: "Puede ser que tenga un poco de falta de gas o que el compresor no le funcione el plato magnético". Por esta razón, remarcó que "la carga no es siempre la principal avería".

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"Todos los talleres, en verano, realizan muchas recargas de aire acondicionado, pero no porque esa sea la avería más común. Ocurre porque, año tras año, muchas personas optan por recargar el sistema en lugar de reparar la fuga o la avería", concluyó.

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