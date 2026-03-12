Juan José Ebenezer, mecánico, advierte: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de combustible"

La situación del petróleo a nivel mundial continúa siendo incierta debido a los conflictos en zonas productoras clave, lo que provoca subidas y bajadas constantes en los precios del combustible. Esta realidad no solo afecta la economía de los conductores, sino que también hace que el cuidado de los vehículos sea más importante que nunca para evitar gastos innecesarios y daños a largo plazo.

El tipo de combustible y el clima influyen directamente en cómo se debe manejar un vehículo. Gasolina y diésel reaccionan de manera distinta según la temperatura y la presión, por lo que mantener un depósito lleno sin control puede generar problemas que muchos conductores desconocen.

Sobre este tema ha hablado el mecánico Juan José Ebenezer, y usuario de la cuenta @talleresebenezer. El experto compartió algunas recomendaciones sobre cómo mantener correctamente el nivel de combustible en los vehículos. Según él, llenar el depósito por completo de manera constante puede ser perjudicial.

"No deberías llevar lleno el depósito de combustible nunca. Aparte de que va a depender mucho de si usamos diésel o gasolina. Teniendo en cuenta que la gasolina lleva una válvula canister, cuando tenemos el depósito demasiado lleno, parte de ese combustible en forma líquida va a pasar esa válvula que suele tener un filtro de carbón que lo suele corromper, lo suele deshacer, se pone malo y al final va a haber que cambiarlo", advirtió.

El mecánico también explicó cómo el entorno y el clima afectan al combustible: "No es lo mismo en una zona de invierno muy fría como en el norte de Alemania, que en una zona como el sur de España, donde hace mucho más calor. Por lo tanto, la evaporación del combustible va a reaccionar de diferentes formas".

Además, Ebenezer detalló cómo la presión dentro del depósito puede verse afectada por un llenado excesivo: "Si ese depósito está muy cargado de cantidad de líquido, cuando tengamos procesos de evaporación, de movimiento, de enfriamiento, de condensación, todo eso se va a ver afectado por ese volumen que va a estar más a presión. No va a explotar porque tiene sus válvulas de presión, pero sí puede afectar otros componentes".

Para evitar problemas y mantener un vehículo en buen estado, el experto recomienda niveles moderados de combustible: "Lo ideal es que lo tengáis a 3/4 y como mínimo a 1/4, eso sería lo ideal para mantener el nivel perfecto en tu depósito de combustible. Tener el depósito siempre a presión tiene ciertas cosas en contra, cuanto más lleno esté más positivo es, pero tampoco es bueno que tengas siempre un mes entero el depósito lleno".