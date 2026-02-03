Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convocatoria BarcelonaRobo casa Cubarsí Joan GarciaMercado de FichajesToni NadalAlbacete - BarcelonaAlbacete - Barcelona horarioAlbacete - Barcelona alineacionesTest MotoGPIniestaLesión RaphinhaLesión Ter StegenJuegos Olímpicos InviernoLesión BellinghamSeis NacionesCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyLotería NacionalJuan Carlos RiveroAEMET
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Su historia sirve de inspiración para otros agricultores

Juan José Chacón, agricultor

Juan José Chacón, agricultor / LaSexta

Andrea Riera

Andrea Riera

Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), pasó buena parte de su vida cultivando olivos y cereales, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, hace algunos años decidió dar un giro radical a su explotación y apostar por un cultivo poco convencional.

Entre 2010 y 2016, su capital casi se ha triplicado. En tan solo seis años, Chacón pasó de ganar alrededor de 40.000 euros al año con olivos y cereales a embolsarse 650.000 euros gracias al pistacho: "No hay producto en el campo que se iguale a él. Ni en inversión, ni en producción ni en rentabilidad (...) Creímos en el futuro del pistacho y apostamos por él".

En el programa 'Equipo de investigación' explicó que su finca cuenta con 160 hectáreas plantadas, aunque cada año sigue ampliando terrenos: "Con lo que gano, lo vuelvo a invertir en tierras para pistachos".

Lo sorprendente es que todo comenzó con un crédito bancario de apenas 6.000 euros. Chacón afirmó que en pocos años podría alcanzar ingresos de hasta dos millones de euros, gracias al creciente consumo de frutos secos en España y el mundo:: "Si esta explotación sigue al ritmo que la llevamos se puede ir al millón o dos millones de euros, tranquilamente".

A pesar de los beneficios, el agricultor reconoce que este negocio exige paciencia y capital inicial: "Se puede vivir del pistacho, incluso como un marqués, pero al principio hay que poner mucho dinero. Hay cuatro o cinco años hasta que coge rentabilidad y si lo aguantas, te puedes hacer millonario".

Noticias relacionadas

Su historia sirve de inspiración para otros agricultores que buscan alternativas más rentables y resistentes que los cultivos tradicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
  2. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  3. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  4. Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
  5. Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta
  6. Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: 'Usar este patrón de números aumenta las posibilidades
  7. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  8. ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

Hacienda aclara cuándo donar una casa a los hijos sale gratis: el requisito clave es la edad

Hacienda aclara cuándo donar una casa a los hijos sale gratis: el requisito clave es la edad

La OCU lo confirma: este es el supermercado mejor valorado en España (y no es el que piensas)

La OCU lo confirma: este es el supermercado mejor valorado en España (y no es el que piensas)

El aviso de Meteocat para hoy: vuelve la nieve a Catalunya en cotas bajas

El aviso de Meteocat para hoy: vuelve la nieve a Catalunya en cotas bajas

Joan Roca, cocinero catalán: "Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya"

Joan Roca, cocinero catalán: "Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya"

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño