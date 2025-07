Juan Echanove estalla contra las nuevas modas alimentarias: "No soporto comer con las manos"

Juan Echenove es uno de los actores españoles que han marcado un antes y un después en el cine. El intérprete llegó a tocar la cima gracias a interpretaciones en películas como 'Madregilda', por la que ganó un premio Goya al mejor actor protagonista, o 'La flor de mi secreto', entre otras. También, estuvo participando en la mítica serie de Televisión Española, 'Cuéntame cómo pasó'.

El actor estuvo presente en los estudios de la Cadena Ser para tratar distintos temas de la actualidad. No obstante, quiso alzar la voz contra una nueva moda alimentaria que detesta. Tras ser cuestionado por sus hábitos alimenticios, Echenove aseguró que "no soporto comer con las manos".

"A mí me resulta verdaderamente horroroso utilizar las manos para comer", aunque "ni siquiera aquellas cosas que tienen que ser comidas con las manos". No se aguantó a decir que lo "detesto profundamente, con todo mi alma".

Sobre las hamburguesas actuales, consideró que "son más grandes que la cabeza de un niño... tienen de todo. Ves a un tío que de repente le pega un bocado e inmediatamente está churretoneando kétchup, mostaza, mayonesa, trozos de lechuga".

El actor destapó que "como muy pocas hamburguesas" y "procuro comerla muy rápido, para que no se me desbaraten y se me desparrame por toda la boca, por toda la cara".

"Si estoy en un restaurante donde hay un plato y una hamburguesa y tal, entonces quito la tapa del pan y yo voy con mi cuchillo y mi tenedor", aclaró.

"Hay dos inventos en la cuestión de comer destinados a joder la existencia del ser humano", desveló en la Cadena Ser. La primera de ellas son las hamburguesas y luego los palillos japoneses: "Los inventaron para vengarse de Hiroshima y Nagasaki".

No entiende la gente que intenta comer con ellos: "Cuando hay tenedores, joder, si sabes manejar los dos palitos, come con palitos. Pero si no, pide un tenedor. Pero si no, nunca aprenderás si no te sueltas con los palos".