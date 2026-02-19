TELEVISIÓN
Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: "No se puede hablar de eso"
El presentador intervino rápidamente tras la confesión del invitado
'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.
Durante la emisión del miércoles, el cómico Juan Dávila comentó que le gusta el formato por Broncano, Ricardo Castella y Grison: "Me gusta por vosotros tres".
Tras esto, aseguró que también le gusta "por la gente a la que le dais de comer, que es mucha, com al 'Capitán Vallecas'", refiriéndose a 'El hombre mágico' del programa. Este es uno de los personajes más enigmáticos, ya que aparece cada noche antes de las 22 horas para marcar el final del horario infantil y avisar de que el contenido que sigue ya no es apto para niños.
El presentador intervino rápidamente para cortar al invitado: "Sí, efectivamente. Pero eso no se puede contar, es una identidad antigua. No se puede hablar de eso".
Sin embargo, Dávila siguió contando su experiencia: "Bueno, pues a esa identidad antigua yo lo conocí haciendo monólogos hace 25 años, con un calzoncillo por encima del pantalón, y ahora trabaja aquí". Broncano marcó los límites, intentando proteger su identidad: "Esto hay que quitarlo todo. Estos son detalles de 'El hombre mágico' que luego habrá que quitarlos".
El colaborador Grison, sorprendido, preguntó: "¿'El hombre mágico' antes se llamaba 'Capitán Vallecas'?". Con estos detalles se confirmó algo que nunca se había comentado: la verdadera identidad de 'El hombre mágico'.
Pepe Macías es un humorista, actor y guionista español, conocido por su humor absurdo y sus personajes como el Capitán Vallecas. Comenzó en Paramount Comedy y ha trabajado en programas como 'Sé lo que hicisteis…' y 'Latrelevisión', además de crear cortometrajes y obras de teatro.
