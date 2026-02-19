Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouCuándo juega AlcarazRashfordViniciusMarco SenesiEtta EyongChampions femenina hoyRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaPrestianni ViniciusCamp NouWembanyamaFàbregasVPN LaLigaHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaPedri HotelClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: "No se puede hablar de eso"

El presentador intervino rápidamente tras la confesión del invitado

Juan Dávila y David Broncano en 'La Revuelta'

Juan Dávila y David Broncano en 'La Revuelta' / TVE

Andrea Riera

Andrea Riera

'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.

Durante la emisión del miércoles, el cómico Juan Dávila comentó que le gusta el formato por Broncano, Ricardo Castella y Grison: "Me gusta por vosotros tres".

Tras esto, aseguró que también le gusta "por la gente a la que le dais de comer, que es mucha, com al 'Capitán Vallecas'", refiriéndose a 'El hombre mágico' del programa. Este es uno de los personajes más enigmáticos, ya que aparece cada noche antes de las 22 horas para marcar el final del horario infantil y avisar de que el contenido que sigue ya no es apto para niños.

El presentador intervino rápidamente para cortar al invitado: "Sí, efectivamente. Pero eso no se puede contar, es una identidad antigua. No se puede hablar de eso".

Sin embargo, Dávila siguió contando su experiencia: "Bueno, pues a esa identidad antigua yo lo conocí haciendo monólogos hace 25 años, con un calzoncillo por encima del pantalón, y ahora trabaja aquí". Broncano marcó los límites, intentando proteger su identidad: "Esto hay que quitarlo todo. Estos son detalles de 'El hombre mágico' que luego habrá que quitarlos".

El colaborador Grison, sorprendido, preguntó: "¿'El hombre mágico' antes se llamaba 'Capitán Vallecas'?". Con estos detalles se confirmó algo que nunca se había comentado: la verdadera identidad de 'El hombre mágico'.

Noticias relacionadas

Pepe Macías es un humorista, actor y guionista español, conocido por su humor absurdo y sus personajes como el Capitán Vallecas. Comenzó en Paramount Comedy y ha trabajado en programas como 'Sé lo que hicisteis…' y 'Latrelevisión', además de crear cortometrajes y obras de teatro.

TEMAS

  1. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  2. Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
  3. Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
  4. Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
  5. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  6. Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
  7. Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: "Estoy harto"
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

"Se lo decía en bolívares venezolanos": la surrealista explicación de Javi Poves tras su bronca con el árbitro

"Se lo decía en bolívares venezolanos": la surrealista explicación de Javi Poves tras su bronca con el árbitro

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Patrimonio de la Humanidad y escenario de Juego de Tronos: la ciudad europea que muchos pasan por alto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

Feijóo pide la dimisión inmediata de Marlaska por la querella al número dos de la Policía

Llega la borrasca Pedro a Galicia y pone en alerta naranja a toda la costa gallega

Ocho horas de negociaciones entre Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

Rufián quiere ganar a Vox "provincia por provincia": "No tienen sentido 14 izquierdas"