Juan Conde, experto economista: "Si no te permite cubrir hasta 6 meses sin trabajar, estás gestionando mal tu dinero"

Si te encuentras en una situación laboral que solo te permite vivir al día, el experto en finanzas Juan Conde afirma en sus redes sociales que esto podría deberse a que estás haciendo una mala gestión del dinero.

Según el influencer, es esencial contar con un plan de ahorro que te permita, como mínimo, cubrir tus gastos entre 3 y 6 meses en caso de que te quedaras sin trabajo. Pero, ¿qué pasos habría que seguir para lograrlo?

Para responder a esta pregunta, Juan Conde revelaba un truco crucial a seguir con tal de que tus gastos mensuales no se descontrolen demasiado. El secreto está, de esta manera, en dividir todos los que tengas en diferentes categorías.

Según el experto en finanzas, esto te permitirá establecer un presupuesto mensual y ver de forma mucho más clara hacia dónde va destinado el dinero que gastas a lo largo de cada mes. No obstante, asegura que también hay que ser una persona disciplinada para que este método sea un éxito.

Esto se debe, básicamente, a que el tercer paso a seguir tendría que ver con asignar un presupuesto individual a cada categoría que has establecido y tratar por todos los medios de no gastar más de lo asignado.

¨Cuando tu dinero está en un solo lugar, parece más del que realmente puedes usar¨, comentaba Juan Conde para apoyar la importancia de seguir estos tres sencillos pasos de cara a poder ahorrar a largo plazo.

Esto último también es importante, dado que sostiene que la persona debe esforzarse por crear un hábito de ahorrar antes de que sea capaz de gestionar su dinero de forma casi automática. En este mismo sentido, Juan Conde insta a sus seguidores a invertir dinero solo en lo que sea necesario.

Una vez cuentes con una cantidad lo suficientemente alta como para poder hacer una inversión de capital significativa, recomienda no tener parado el dinero con tal de que este no vaya disminuyendo con el tiempo a causa de la inflación.