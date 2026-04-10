Juan Carlos Ruano, autónomo: "Yo empecé en 2020 y ya me han subido varias veces la base independientemente del nivel de ingresos"

Los autónomos son auténticos supervivientes en España debido a que están obligados a pagar una cuota mensual bastante elevada a la Seguridad Social independientemente de los ingresos reales. Actualmente, los autónomos están que hierven después de que el Gobierno vuelva a subir las bases mínimas de cotización.

Se estima que en España existen 800.000 autónomos societarios y 400.000 familiares colaboradores, con ingresos cercanos a los 1000 euros mensuales. Sin la congelación de la cuota, según ATA, pasarán a abonar 1620 euros.

Después de todo el revuelo mediático generado, desde 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, contactaron con Juan Carlos Ruano, autónomo en el sector energético, quien tiene una base de cotización baja.

En primer lugar, Ruano empezó explicando su caso: "Yo empecé de autónomo en 2020, mi base de cotización no llegaba a 1.000 euros y me han ido subiendo la base independientemente del nivel de ingresos".

Ahora mismo paga 422 euros, aunque con la nueva situación pasará a pagar 448 euros al mes. El autónomo desveló que "esta nueva cuota sube casi 27 euros, aunque pueda parecer poco al año son más de 300 euros".

Es consciente de que la diferencia es poca y no supone un gran esfuerzo, pero no es la primera vez que ocurre: "Es otro mazazo muy duro, ya que sólo nos fijamos en el árbol, no vemos el bosque".

Autónomo trabajando en sus vacaciones / Archivo

El autónomo especializado en el sector energético aseguró que la mayoría de los autónomos en España están "fritos a impuestos".

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Por último, quiso dejar claro que los últimos movimientos del Gobierno suponen "un hachazo que va directo al corazón productivo del país".