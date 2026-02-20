Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: "Mi sueldo es transparente"

Juan Carlos Rivero se ha consolidado como una de las voces más populares de las retransmisiones futbolísticas en España. Sus narraciones suelen convertirse en tendencia en redes sociales, ya que a veces comete algún error que él mismo no duda en reconocer.

Hace unos días, el periodista, que lleva más de 30 años retransmitiendo partidos en Televisión Española, acudió al pódcast 'Línea de Cal' para hablar sobre su trayectoria en el ente público, donde reconoció cuánto dinero gana con las retransmisiones, entre otros temas.

Todo comenzó cuando Álex Chiner, colaborador de 'Línea de Cal', le hizo cuestiones breves en su sección. Una de las preguntas que tuvo que responder fue: "¿Quién ha cobrado más dinero público Juan Carlos Rivero o David Broncano?".

El periodista no dudó un segundo en responder: "A ver David no sé lo que cobra porque es una productora la que se encarga de 'La Revuelta', pero mi sueldo está en las tablas. Es transparente, puedes preguntar por él y te lo dirán".

Al instante, David Sánchez fue tajante: "¿Es público?", a lo que Rivero respondió: "Yo soy un empleado público".

Después de estas declaraciones del narrador del ente público, muchos han buscado en internet cuánto realmente cobra. Según los datos del Portal de Transparencia de RTVE, el salario de Rivero es de 86.582 euros anuales, lo que supondría unos 7.215 euros al mes.

Juan Carlos Rivero se abre TikTok

Ayer, el periodista del ente público sorprendió a todos sus seguidores al abrirse una cuenta de TikTok, donde su primer vídeo ya se ha vuelto tendencia. Rivero explicó en el programa 'El Futbolín' de Radio Marca que "ha sido una recomendación familiar".

"Mi hija me dijo que tenía que abrirme una cuenta, que ella me ayudaría, y ha sido idea suya", reconoció. En TikTok, quiere "hacer cosas distintas" recurriendo al humor y la naturalidad.