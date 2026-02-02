Juan Carlos (31 años), inversor inmobiliario: "Al cabo de dos años, tengo 12 viviendas repartidas"

La inversión inmobiliaria reside en adquirir, gestionar o financiar bienes inmuebles con el propósito de obtener una rentabilidad económica. Este rendimiento se puede conseguir a través de ingresos de alquiler o de la plusvalía de la venta.

En España, destacan inversores inmobiliarios como Carlos Galán. El escritor cuenta con un patrimonio de más de una veintena de inmuebles y es creador del pódcast Libertad Inmobiliaria.

En uno de sus últimos programas, el inversor ha entrevistado a Juan Carlos, un joven de 31 años que cuenta con 12 de viviendas en propiedad: "Cuando inicié en el sector, me acuerdo que le decía a mi madre: 'mamá, voy a coger cinco pisos en tres años'. Ella me decía: 'Estás loco, hijo, estás loco'".

Al final, su plan superó las expectativas: "Al cabo de dos años, tengo 12 viviendas repartidas, y vas viendo que tu techo no tiene límite", explica en la publicación.

Según cuenta, procura invertir en ciudades con más de 50.000 habitantes, hospitales, universidades y demanda estable de alquiler. Para Carlos, Alcoy tiene "todo lo necesario para invertir", aunque también dispone de pisos en Elche y Torrevieja.

El plan de inversión tiene la finalidad de que cada vivienda "se pague sola", tal y como explica en la entrevista. "Si el sector inmobiliario no tiene mínimo una rentabilidad del 10%, para mí no tiene sentido. Busco que la vivienda se pague sola y genere un cashflow positivo todos los meses".

Para Juan Carlos, una de sus mayores inversiones es la compra de un edificio por un precio inferior a los 50.000 euros: "El alquiler está en 425 euros el más barato y 550 euros el más caro. Alquilándolo a 425 euros me sale un 15% de rentabilidad".

La meta del inversor es clara, "tener una cartera de activos enormes". De hecho, el joven señala que "me gustaría llegar a tener 50 unidades en los próximos años y seguir creciendo como persona".