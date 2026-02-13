SOCIEDAD
Juan Carlos I corta en seco los rumores sobre su estado de salud: "Que dejen de mata***”
En el programa de el ‘Horizonte’, de cuatro, se desveló un mensaje del rey emérito sobre su salud
La ausencia de Juan Carlos en el funeral de la primcesa Irene de Grecia hizo saltar las alarmas. El rey emérito no acudió por recomendación médica, aunqeu se encuentra bien de salud. Él mismo se encargó de confirmarlo, en declaraciones a la revista '¡Hola!': "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", afirmó.
Juan Carlos cumplió 88 años el pasado 5 de enero y no ha salido de Abu Dhabi en lo que va de año por prescripción médica. El padre del monarca actual, Felipe VI, se encontraba con fiebre y revisiones, simplemente. Esa serie de problemas señalados han llevado al rey emérito a querer aclarar que se encuentra bien y activo.
En el programa de Cuatro, presentado por Iker Jiménez, Rafael Dávila sacó su teléfono móvil para enseñar un mensaje de Juan Carlos I, que le había pedido permiso previamente. El general Le comentó que enía intención de decir públicamente que se encontraba bien de salud, con su consentimiento. La respuesta de Juan Carlos I fue impactante.
“Me parece muy bien. Lanzan bulos para tapar cosas”, le escribió el monarca, sin comunicado oficial de la Casa Real, dando su visto bueno a que se difundiera ese mensaje como forma de desmentir los rumores que circulaban sobre su situación personal.
"Está bien por la edad que tiene"
El general de división retirado contrastó, además del mensaje, con que no había percibido un deterioro grave. “Que le dejen tranquilo y en paz, que está estupendamente. Oye, que tiene su edad, como la tengo yo”, afirmó.
El momento concluyó con una invitación pública de Carmen Porter al propio Juan Carlos I para que participara en el programa.
