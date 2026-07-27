Juan Carlos, bombero forestal: "A esa gente que niega el cambio climático le pondría a trabajar con nosotros frente a los incendios"

España está en vilo por los incendios forestales activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixò, que ya afectan a más de 110.000 personas que han sido evacuadas o confinadas. Una situación más que preocupante por lo que el programa de RTVE 'Malas Lenguas' decidió hablar con Juan Carlos González, bombero forestal, para conocer de primera mano cómo se está viviendo desde dentro.

Uno de los principales motivos por los que están habiendo más incendios de los habituales es por la "despoblación en el medio rural", según apuntó el bombero en el ente público.

"Las personas que vivían allí, que eran las que hacían esa gestión, porque vivían de ello, no están. Se ha ido vaciando a base de determinadas políticas, echando a la gente de los pueblos, y eran esas personas las que hacían esos trabajos", compartió.

Por otro lado, el bombero quiso dejar claro que "abarcar miles de hectáreas que tenemos en España es imposible, pero tenemos que ir a hacer esa prevención cercana a los pueblos, a los caminos, para que luego los medios de extinción o la propia gente pueda circular bien, pero sobre todo centrándonos en los pueblos".

Juan Carlos recordó que el verano pasado muchas zonas fueron afectadas por los incendios.

"A toda esa gente que niega el cambio climático les invito a ponerse a trabajar con nosotros, frente a los incendios, frente a la dana, vendrá otra dana, vendrá otra filomena, les invito que cuando vengan, cuando venga eso, que se pongan junto a nosotros a trabajar en eso y vean cómo ha ido cambiando todo", señaló en 'Malas Lenguas'.

Polémica con RTVE...

La presencia del bombero forestal en el programa de RTVE ha dado mucho de qué hablar, pues el formato presentado por Jesús Cintora omitió que el invitado había participado anteriormente en actos públicos de Unidas Podemos e Izquierda Unida, algo de lo que no se informó a la audiencia.

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Sin embargo, algunos espectadores se dieron cuenta de ello y compartieron la situación en X, antes conocido como Twitter, donde expresaron su malestar y abrieron el debate sobre el tratamiento editorial de RTVE.