SOCIEDAD
Juan Carlos, bombero forestal: "A esa gente que niega el cambio climático le pondría a trabajar con nosotros frente a los incendios"
Fue invitado al programa 'Malas Lenguas' para hablar de la preocupante situación que se está viviendo en varias zonas de España debido a los incendios
España está en vilo por los incendios forestales activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixò, que ya afectan a más de 110.000 personas que han sido evacuadas o confinadas. Una situación más que preocupante por lo que el programa de RTVE 'Malas Lenguas' decidió hablar con Juan Carlos González, bombero forestal, para conocer de primera mano cómo se está viviendo desde dentro.
Uno de los principales motivos por los que están habiendo más incendios de los habituales es por la "despoblación en el medio rural", según apuntó el bombero en el ente público.
"Las personas que vivían allí, que eran las que hacían esa gestión, porque vivían de ello, no están. Se ha ido vaciando a base de determinadas políticas, echando a la gente de los pueblos, y eran esas personas las que hacían esos trabajos", compartió.
Por otro lado, el bombero quiso dejar claro que "abarcar miles de hectáreas que tenemos en España es imposible, pero tenemos que ir a hacer esa prevención cercana a los pueblos, a los caminos, para que luego los medios de extinción o la propia gente pueda circular bien, pero sobre todo centrándonos en los pueblos".
Juan Carlos recordó que el verano pasado muchas zonas fueron afectadas por los incendios.
"A toda esa gente que niega el cambio climático les invito a ponerse a trabajar con nosotros, frente a los incendios, frente a la dana, vendrá otra dana, vendrá otra filomena, les invito que cuando vengan, cuando venga eso, que se pongan junto a nosotros a trabajar en eso y vean cómo ha ido cambiando todo", señaló en 'Malas Lenguas'.
Polémica con RTVE...
La presencia del bombero forestal en el programa de RTVE ha dado mucho de qué hablar, pues el formato presentado por Jesús Cintora omitió que el invitado había participado anteriormente en actos públicos de Unidas Podemos e Izquierda Unida, algo de lo que no se informó a la audiencia.
Sin embargo, algunos espectadores se dieron cuenta de ello y compartieron la situación en X, antes conocido como Twitter, donde expresaron su malestar y abrieron el debate sobre el tratamiento editorial de RTVE.
- Juan Leo, jubilado: 'He cotizado durante 45 años y me ha quedado una pensión de 1.600 euros
- Salen a la luz nuevas pruebas del acercamiento entre Ferran Torres y Ana Mena: 'Hay imágenes
- Ferran Torres y Marcos Llorente celebran el Mundial con un prohibitivo vino que cuesta más que un yate
- Ya es oficial: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
- Franco Colapinto se calienta y carga contra España por sus celebraciones: 'Es una vergüenza
- Cancelan a Aitana en Argentina por su apoyo a España en el Mundial tras el veto al concierto de Rosalía
- Pau Gasol (46 años) reflexiona sobre sus estudios universitarios: 'Fue muy duro, porque estaba combinando el baloncesto con la medicina, dos carreras exhaustivas, sacrificadas, de mucha demanda de tiempo y compromiso
- Francesc Orella: 'Lo de Hansi Flick ha sido una suerte