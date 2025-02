Juan Carlos I, muy atento a la entrevista de Bárbara Rey: "No está preocupado, pero sí que quiere..."

El fichaje de Bárbara Rey por Mediaset España dará mucho de qué hablar. Esta noche arranca con la entrevista en exclusiva para tratar todas las polémicas que ha vivido todos los últimos años: desde su relación íntima con Juan Carlos I hasta en que punto está su relación con su hijo Ángel Cristo Jr.

El contrato firmado con la compañía podría rondar el medio millón de euros, más otras primas y añadidos como el fichaje de su hija, Sofía Cristo, de colaboradora en programas de la cadena o de participante en la siguiente edición de 'Gran Hermano Dúo'.

Una de las preguntas que se hacen los espectadores es si Juan Carlos I verá la entrevista con la vedette, ya que, a priori, será uno de los protagonistas de la noche. En el programa 'Fiesta', de Telecinco', han adelantado algunos avances de lo que sucederá esta noche, sobre todo en respecto a la relación íntima que mantenía con el Rey.

Alejandro Entrambasaguas ha explicado si el monarca estará pegado a Telecinco o no: "La información que me trasladan es que don Juan Carlos no va a ver el programa el lunes, pero sí que va a tener a varias personas pendientes de Telecinco para estar al tanto. Sobre todo, lo que van a hacer es anotar todo lo que vaya a decir con respecto a él".

También, ha añadido que "el rey no está preocupado, pero sí que quiere estar al tanto de todo lo que se diga, especialmente por ver si hay alguna falsedad". Según el colaborador, el emérito parece estar tranquilo con todo lo que pueda suceder esta noche, ya que para él este asunto "es algo muy antiguo y completamente pasado".