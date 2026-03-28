Juan Antonio Salado, meteorólogo, avisa para la Semana Santa: "Se dibuja una tendencia hacia un periodo más húmedo"

Se aproxima la Semana Santa. Unas fechas que caen en el inicio de la primavera y van del 29 de marzo al 5 de abril. En estos días, el tiempo acostumbra a ser húmedo y las temperaturas suelen bajar, aunque en este año, se pide prudencia tras las borrascas vividas en los anteriores meses.

Diríamos que 'la tormenta ya ha pasado'. Se esperan días fríos pero con alguna que otra precipitación, sin hablar de borrascas. A escasos días del inicio de las primeras procesiones, previstas entre finales de marzo y comienzos de abril, los pronósticos coinciden en una idea clave: será complicado determinar con exactitud qué tiempo acompañará a las celebraciones en el conjunto del país.

Bloqueos anticiclónicos o dorsales atlánticas

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología como los principales modelos europeos, difundidos por plataformas como Meteored, destacan la elevada variabilidad atmosférica propia de este periodo. Los escenarios apuntan a una posible configuración dominada por bloqueos anticiclónicos o dorsales atlánticas, lo que favorecería un comportamiento ondulado del chorro polar.

En consecuencia, distintas regiones del país podrían experimentar lluvias intermitentes a lo largo de la Semana Santa, con mayor probabilidad conforme avancen los días. Tanto áreas del interior como zonas costeras podrían verse afectadas por chubascos ocasionales e incluso tormentas.

A pesar de estas previsiones, los expertos recomiendan prudencia. Para las jornadas centrales, entre finales de marzo y los primeros días de abril, el nivel de certeza sigue siendo bajo, aunque se aprecia una tendencia hacia un ambiente más húmedo y con temperaturas ligeramente inferiores a la media habitual para estas fechas.

Los escenarios que contempla el país

En esta línea se manifiesta el meteorólogo Juan Antonio Salado, vinculado a la Aemet y miembro de la Asociación Meteorológica Española. Según explica, muchos escenarios sitúan las altas presiones en latitudes más septentrionales, dejando a España bajo la influencia de posibles bajas presiones, lo que favorecería un tiempo más inestable durante los primeros días de abril.

De acuerdo con sus análisis multimodelo, en los días previos al inicio de la Semana Santa podrían predominar condiciones inestables en buena parte del territorio, con cielos nubosos y precipitaciones ocasionales. En algunos momentos, estas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas, además de rachas de viento más intensas en zonas costeras.

Posteriormente, se abriría un breve periodo de mayor estabilidad atmosférica, con intervalos de cielos despejados y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, aunque las mínimas podrían descender. Este tramo sería, previsiblemente, el más tranquilo antes de entrar en los días más señalados del calendario festivo.

Sin embargo, conforme se acerquen las fechas clave, la incertidumbre aumentará de nuevo. Los distintos modelos contemplan escenarios diversos, desde situaciones dominadas por altas presiones, con tiempo más estable, hasta la llegada de borrascas que podrían dejar precipitaciones en distintos puntos del país. Con este panorama, la evolución del tiempo seguirá siendo una incógnita hasta última hora, condicionando el desarrollo de una de las celebraciones más importantes del calendario en España.