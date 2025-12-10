Juan Antonio Martín, experto en quitar barrigas: "Este es el tiempo que tienes que caminar para perder un kilo de grasa"

Hacer deporte y llevar una dieta equilibrada es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a conservar el peso ideal, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud mental, entre muchos otros beneficios.

Son muchas las personas que desean perder peso y, para lograrlo, aumentan su actividad física. Sin embargo, combinar el ejercicio con una alimentación adecuada, un buen descanso y hábitos constantes es fundamental para obtener resultados duraderos.

Durante años se ha creído que hacer 10.000 pasos diarios era una medida efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares. Hace un tiempo, los científicos afirmaron que la cifra recomendada es entre 7.000 (si tienes más de 60 años) y 8.000 (si eres menor de 60) pasos diarios, siempre y cuando se mantenga un buen ritmo.

Juan Antonio Martín, entrenador personal y experto en quitar barrigas, asegura que "caminar es una de las formas más simples, naturales y efectivas de movernos, puede ser un gran aliado para quemar grasa porque ayuda a aumentar el gasto calórico diario sin necesidad de hacer entrenamientos muy intensos".

No obstante, si el objetivo es perder peso, el experto advierte que esta actividad tiene sus limitaciones: "Para perder un kilo de grasa corporal, el cuerpo necesita crear un déficit calórico de unas 7.000 calorías".

Martín apunta que una persona puede llegar a quemar entre 250 y 300 calorías por hora mientras camina, dependiendo del ritmo, el terreno y su propio peso corporal. "Necesitaríamos caminar unas 25-28 horas para perder un kilo solo con esa actividad", declara.

Martín enfatiza la importancia de no depender únicamente del cardio para eliminar grasa: "El cardio solo quema calorías en el momento, pero si no entrenas fuerza, tu metabolismo se vuelve más lento y terminas quemando menos en el largo plazo. Puede que pierdas peso, pero también músculo. Y como resultado, tendrás un cuerpo flácido y un metabolismo cada vez más lento y ralentizado".

La recomendación de Martín es clara: "La clave y la buena noticia está en combinar cardio con entrenamiento de fuerza y una alimentación bien ajustada a tu objetivo básico".