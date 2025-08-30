La joyería de Bilbao que hizo el anillo de pedida de Georgina Rodríguez: "Nuestra mayor apuesta son la calidad e innovación"

Cuando Georgina Rodríguez compartió en redes el anillo con el que Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio, el mundo se paró por un segundo. No tanto por el diamante ovalado central (una joya de unos 45 quilates valorada en varios millones de euros), sino también por el aura de misterio que rodeaba su origen. Sin embargo, ya podemos afirmar que la firma responsable es una de las joyerías más emblemáticas del País Vasco, Damaso Martínez, un taller de Bilbao con tradición, artesanía y estilo propio.

Un diseño que habla por sí solo

El anillo de Georgina cuenta con un gran diamante ovalado flanqueado por dos gemas triangulares, montado en oro blanco o platino. Una piedra con una impresionante talla y claridad, que ha sido calificada como D-Flawless según los estándares de clasificación de gemas. Específicamente, la D indica el color más blanco y deseable posible, mientras que el término 'Flawless' significa que la piedra no tiene inclusiones internas ni defectos externos visibles.

Arte joyero desde 1970

Damaso Martínez abrió sus puertas en el Casco Viejo de Bilbao en 1970 y rápidamente se consolidó como un referente de la alta joyería basada en la artesanía y la innovación. Hoy, su boutique se encuentra en la calle María Díaz de Haro, pero su historia ha traspasado fronteras y su cartera de clientes incluye desde familias reales hasta estrellas de Hollywood y figuras destacadas del deporte. Desde sus orígenes, la firma apuesta por piezas exclusivas de oro engastadas con piedras preciosas y semipreciosas, creadas con una elaboración totalmente manual y esmero artesanal, unos estándares de calidad e innovación que encajan perfectamente en una joya tan especial como la de Georgina Rodríguez.

Detrás del anillo de compromiso de la influencer está la mano experta de Mónica Martínez, diseñadora y gerente de la firma, quien mantiene una relación cercana con la pareja y ha compartido incluso vacaciones en Mallorca con ellos. “En Damaso recuperamos con cada diseño los orígenes artesanales de la alta joyería. Creaciones únicas, fruto del talento de una familia y de un equipo enamorado de su oficio”, explica Martínez en la web oficial.

La joyería se distingue por elaborar piezas que se adaptan a todos los estilos y por su apuesta constante por la creatividad. “Nuestra mayor apuesta son la calidad y la innovación”, subrayan, destacando el uso de brillantes de gran belleza, con un carácter único y excepcional. En ese sentido, la joya que luce Georgina es un ejemplo perfecto del savoir-faire de la casa: una pieza exclusiva, pensada para brillar en la mano de una de las mujeres más mediáticas del mundo.