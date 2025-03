Dos jóvenes revelan cada cuánto lavan sus pantalones vaqueros y las redes explotan

Una pregunta: "¿Vosotros cada cuánto laváis los pantalones vaqueros?". Realmente, la respuesta a esta pregunta variará para cada persona y no tiene por qué haber una que sea mejor que la otra, aunque sí que es cierto que la mayoría coincidiremos en que es importante ir lavándolos con cierta asiduidad.

Al final, la higiene personal, de nuestro hogar y de las prendas que llevamos puestas en nuestro día a día, por ejemplo, es fundamental para poder contar con una buena salud y prevenir posibles enfermedades, sobre todo aquellas que están relacionadas con la piel.

Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, ya que la rutina diaria, entre otros tantos factores, a veces dificulta mantener una limpieza e higiene constantes. Ahora bien, es de suponer que se tienen que llevar a cabo ciertos mínimos. Aunque, quizás, los de las dos jóvenes que protagonizan esta noticia son algo distintos a los que se pueden tener en mente.

Poniendo todo esto en contexto, hablamos de un vídeo de TikTok que se ha hecho bastante viral y es que, en él, podemos ver al creador de contenido 'El Mimo' preguntando en la calle a dos jóvenes por la frecuencia con la que lavan sus pantalones vaqueros. La respuesta fue bastante inesperada, y no ha tardado en causar cierto revuelo y críticas en redes sociales.

"¿Cada cuánto tiempo laváis los pantalones vaqueros?", preguntó 'El Mimo'. Una de las jóvenes comentó que su madre le envió un vídeo en el que le indicaba que había que lavarlos solo cuando están claramente sucios. Por su parte, la otra joven coincidió con su amiga y dijo que "hasta que no vea una mancha que diga, ya no puedo ir más con estos pantalanes... No los voy a poner a lavar cada vez que los uso".

"Sin mancha no hay lavadora", indica la chica, que también asegura que lava los pantalones vaqueros después de salir de fiesta, ya que ahí "se te caen cosas". También apunta que eso suele ocurrir cada dos o tres semanas aproximadamente.

Como era de esperar, la respuesta de las jóvenes entrevistadas por 'El Mimo' han hecho que las redes sociales exploten con reacciones negativas, llegando a criticar duramente sus prácticas de higiene. "¿Cómo puede haber gente tan sucia?", comentó una usuaria. Otra persona señaló que "aunque la suciedad no sea visible, sigue existiendo".