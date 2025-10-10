Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los jóvenes españoles, con menos de 5.000 euros de patrimonio: una generación sin riqueza

El patrimonio neto de los hogares con cabeza de familia de entre 18 y 40 años, en mínimos históricos

David Cruz

David Cruz

Aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, la riqueza de los jóvenes españoles está atravesando su peor momento en décadas. La economía a nivel macro ha experimentado una mejora, pero en cuanto a lo que llega a la sociedad, el empeoramiento es generalizado.

Según ha publicado el informe 'Radiografía de la evolución del patrimonio de los hogares españoles', elaborado por el Observatorio del Ahorro de la Fundación Mutualidad y Esade, el patrimonio neto de los hogares con sustentador principal de entre 18 y 40 años ronda los 5.00 euros, unos niveles similares a los registrados en 2016.

Este estudio, que está basado en datos del Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y el Banco de España, advierte de que la riqueza de las nuevas generaciones ha caído de forma drástica, sobre todo debido al desplome del acceso a la vivienda: en 2002, 2 de cada 3 jóvenes era propietario de su casa y hoy en día apenas 1 de cada 3.

A este retroceso se le suma también la pérdida de poder adquisitivo: la renta neta de los menores de 30 años ha caído unos 500 euros anuales desde el año 2008, pasando de casi 14.000 euros a 13.500 euros.

De esta forma, se ha visto limitada su capacidad de ahorro e inversión, siendo la vivienda todavía el 80% de su patrimonio completo.

¿Qué dicen desde la Fundación Mutalidad? Blanca Narváez, su directora, exige políticas públicas que permitan a los jóvenes españoles de hoy en día ahorrar: "las nuevas generaciones no consiguen acumular riqueza ni acceder a la vivienda".

Entre algunas de las propuestas, destacan mecanismos de ahorro automático, incentivos fiscales a planes de pensiones y programas de educación financiera para unos jóvenes que quizás no han aprendido a guardar dinero, pero que tampoco lo tienen fácil por sí mismos.

