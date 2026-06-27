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Jóvenes encapuchados roban camisetas de España en Euskadi para exigir la oficialidad de la selección vasca
Militantes de las juventudes de Sortu sustraen prendas de la selección española en varios centros comerciales de Euskadi y colocan pegatinas con mensajes a favor de la selección vasca y contra España
Militantes de Ernai, las juventudes de Sortu, organización hegemónica dentro de EH Bildu, han protagonizado una acción en distintos centros comerciales de Euskadi en la que roban camisetas de la selección española.
El objetivo declarado es reivindicar la oficialidad de la selección vasca en competiciones internacionales.
La propia organización difundió la acción mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, donde se observa a varios jóvenes con gorros blancos y barbas postizas llevándose las camisetas mientras colocan pegatinas con el anagrama de Ernai en los establecimientos.
Mensajes contra España y a favor de la selección vasca
Además de las pegatinas con su símbolo, los militantes colocaron adhesivos con la frase en inglés "Esto no es España ni Francia, libertad para el País Vasco".
Junto al vídeo, Ernai publicó un mensaje en el que se lee en euskera "Viva la selección vasca" y la expresión en inglés "Fuck Spain".
La acción se produce en pleno Mundial de fútbol, un momento de alta visibilidad para la selección española. Ernai enmarca este tipo de intervenciones dentro de su campaña para reclamar el reconocimiento oficial de las selecciones vascas, una reivindicación histórica del independentismo vasco.
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