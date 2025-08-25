Una joven tiktoker no da crédito a las playas de Japón al visitarlas: "Van muy tapados"

Japón es uno de los destinos favoritos de millones de personas para estar de vacaciones, pero no tanto para vivir. Si bien hay mucha gente que emigra allí con la esperanza de mejorar su calidad de vida y, de hecho, les va muy bien, el choque cultural es enorme y no está hecho para cualquiera. Una joven tiktoker española se ha dado cuenta de ello no solo en las calles de las principales localidades niponas, sino directamente también en las playas.

La tiktoker Carla Paucar ha visitado el pasado fin de semana una playa japonesa y compartió su experiencia en un breve pero interesante resumen. Y hubo algo que le sorprendió mucho: "Primer choque cultural en una playa de Japón", comienza el vídeo. "Hemos venido a una playa paradisíaca y claro, estamos en bikini, normal. Pero es que todos van muy tapados. Todo el mundo", continúa.

A continuación, muestra un pequeño plano general en el que se ve que la inmensa mayoría de los japoneses van mucho más vestidos, algo que le ha sorprendido ya que no es algo que pase para nada en España. Han intentado encontrarle una explicación que vaya más allá de una simple prohibición, la cual no la hay en Japón.

"Hay una mezcla entre el cuidado de piel del sol y esta movida estética de ser blancos. Esta cosa de los campesinos que tienen la piel oscura... Como que viene de años y años de represión y clases sociales", explica la tiktoker, dando a entender que el principal motivo es no ponerse moreno y cuidar la piel cuando están tanto tiempo expuestos al sol. Pero pese a ello, asegura que "las costas en Japón están a otro nivel. Entendí que a ellos no les gusta el sol y guardan mucho cuidado con enseñar el cuerpo. Siempre se aprende un montón visitando sitios nuevos".