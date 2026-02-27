Un joven madrileño la lía en París: se cuela enfrente de la Torre Eiffel y empieza a imitar a Julio Iglesias

Lukas vivió uno de los momentos más surrealistas de su vida. Mientras realizaba un paseo por la ciudad de París, decidió improvisar una interpretación musical en plena calle. Todo ocurrió de forma espontánea, sin micrófonos profesionales ni escenario formal, sino en un entorno turístico que terminó convirtiéndose en un pequeño concierto urbano improvisado.

El canto tuvo lugar en la zona de la plaza del Trocadéro, uno de los espacios más frecuentados por turistas y artistas callejeros. Según el propio Lukas, la idea surgió cuando un músico urbano que estaba actuando allí le ofreció de forma amistosa su espacio para que pudiera cantar.

En pleno centro de París y con la Torre Eiffel de fondo

La presencia de la Torre Eiffel como telón de fondo hizo que el momento resultara especialmente llamativo para quienes transitaban por la zona. Varias personas que caminaban por el lugar se detuvieron al escuchar la voz del cantante y comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos.

Lukas decidió interpretar una canción muy conocida del repertorio español: la canción de 'La misma piedra' de Júlio Iglesias, una leyenda del mundo de la música. De hecho, en 1983 fue reconocido por The World Records Guinness como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo y la figura musical con más grabaciones en diferentes idiomas.

Aprovechando el ambiente tranquilo de la plaza y la energía del público francés que se había formado alrededor, Lukas decidió calcar su voz. El artista explicó posteriormente que no estaba planeado cantar, sino que todo ocurrió de manera completamente natural. Las reacciones fueron inmediatas y los usuarios alucinaban con su voz idéntica al cantante histórico. "¿No es playback? La voz es calcada", decía uno. "Os lo juro que canta así. Fuí con él a clase", escribía otro usuario en los comentarios.

Durante la actuación, decenas de turistas se acercaron para escuchar la interpretación y algunos aplaudieron al terminar la canción. La escena generó un ambiente festivo y amable, típico de los encuentros artísticos improvisados en zonas turísticas de la capital francesa.

Noticias relacionadas

Tras finalizar su interpretación, Lukas devolvió el espacio al artista callejero y continuó su paseo como si nada hubiera ocurrido. El cantante comentó que disfruta de estas experiencias porque permiten conectar con la música fuera de los escenarios formales.