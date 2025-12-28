Un joven escapa de Corea del Norte y cuenta cómo es la educación del país: "No es la mejor situación"

A pesar del auge de la información y de cómo todo el globo se ha vuelto interconectado gracias a Internet, existen países como Corea del Norte que aún generan mucha incertidumbre debido al secretismo con el que se llevan las actividades dentro de su territorio.

Entre tales, a diferencia de su vecino del sur, Corea del Norte es uno de los más reconocidos por su opacidad, e invoca mucho desconocimiento por falta de acceso comunicativo y la baja difusión que existe de su día a día.

Sin embargo, un joven norcoreano llamado Harry, quien emigró del país junto a su madre en 2013, ha hecho acto de aparición en el podcast 'Tenía la duda' de Judith Tiral para compartir cómo fue su experiencia en la nación dirigida por Kim Jong-un durante su juventud.

A pesar de que abordó diversos tópicos, uno de los más importantes fue el de la educación, una parte del diálogo durante la cual Harry explicó cómo eran las escuelas donde nació, describiendo que "no era la mejor situación".

"Tienes siempre los mismos profesores y compañeros de clase. Es igual durante seis años", indica en primera instancia, enfatizando cómo ello dificultaba hacer amigos en su etapa temprana de la vida.

Por otra parte, Harry mencionó que los libros "no son de buena calidad", en gran parte porque los mismos son heredados de estudiantes de generaciones previas. "Tenemos libros de texto y los usamos durante cinco años. Los recibimos de alumnos más mayores y nosotros se los damos a los siguientes. Te los encontrabas pintados y a veces no estaban completos", relató.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, saluda a las tropas. / ·

"Si hay que hacer alguna construcción, tenemos que hacerla y pagarla nosotros. No existe ningún sistema gubernamental que se encargue de eso", afirmó, haciendo referencia a trabajos que impliquen la compra de materiales. "La llaman escuela pública y gratuita, pero mayoritariamente son los padres los que pagan todo", destacó.

Asimismo, detalló que abarcan las materias tradicionales como lengua o matemáticas, pero hizo hincapié en la asignatura de historia por ser muy diferente: "Hay una historia sobre el abuelo de Kim Jong-un. También del padre y hasta de la abuela".

Finalmente, resaltó que no se habla de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, que "se le da mucha importancia al fútbol" y les permiten ver los partidos y los Juegos Olímpicos, y que no les crean una mala imagen de Europa porque "tampoco hay conexión de ningún tipo, no temen que por ahí llegue alguna información".