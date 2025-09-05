Una joven descubre en TikTok que un jugador del Barça está conociendo a otra chica: "Gracias"

Javi Hoyos, conocido en redes sociales como 'Javi de Hoyos', es el hombre de moda en las redes sociales por destapar los cotilleos de los famosos, pero también de futbolistas de primer nivel. Además, fue de los primeros en revelar la relación de Lamine Yamal con Nicki Nicole.

Ahora, el periodista ha roto el corazón de Coral, una joven que vive en Barcelona, tras publicar un vídeo en el que mostraba a un jugador del FC Barcelona paseando por La Roca Village con una chica.

La joven quiso explicar la situación en un vídeo en TikTok, aunque en ningún momento nombra de quién se trata: "Cuando te enteras de algo que te destruye gracias a un TikTok de Javi Hoyos, pero, después de eso, solo te queda encontrarte contigo misma".

La reacción de ella no ha pasado por desapercibida para Javi Hoyos, quien ha decidido compartir su punto de vista sobre lo sucedido: "Vais a entender ambas partes".

"Ella nos dio una pista, porque a la vez que compartió ese vídeo, también compartió esta historia, una foto con una camiseta del Barça. Sabiendo que el que le había roto el corazón era un jugador del Barça, pues me puse a investigar en sus seguidos y quienes le seguían, y vi que le seguía una cuenta perruna. Locura perruna", empieza explicando.

Se trata de una cuenta que tiene Ferran Torres sobre sus perros. En ese instante, se dio cuenta de que él, hace pocos días, había subido un vídeo, donde explicaba que el futbolista estaba paseando por La Roca Village con una chica: "A raíz de yo publicar esto, esta chica se percató de que Ferran Torres estaba conociendo a alguien".

"¿Estaba Ferran Torres jugando a dos bandas? ¡No! ¡Para nada!", sentencia. El periodista asegura que, tras hablar con gente cercana a ambos, el futbolista mantuvo el contacto con ella en varias ocasiones, pero que ya llevan tiempo sin hablar.

"Ferran Torres no ha engañado a nadie, pero igual está ilusionado con esta chica y ha dejado de hablar con otras personas con las que hablaba antes", señala. Por ello, la decepción de Coral.