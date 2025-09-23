Un joven denuncia las condiciones ilegales que le hicieron pasar para alquilar un piso: "Un informe médico por si tenía VIH"

Encontrar un piso o un apartamento para alquilar se está convirtiendo en misión imposible, y no solo por los altos precios, sino también por las ilegales condiciones de algunos propietarios, tal y como denunció un joven: "Un informe médico por si tenía VIH".

Este joven acudió a Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 para contar su rocambolesca historia. Y es que, cuando ya lo tenía todo cerrado para alquilar el piso, con las condiciones económicas cubiertas, los propietarios del piso fueron un paso más allá y le reclamaron un informe médico para que les confirmase que no tenía VIH.

Una petición que es totalmente ilegal, ya que nadie puede conocer los datos médicos de otra persona, y menos exigirlos para alquilar un piso.

Sonsoles Ónega Salcedo (Madrid, 30 de noviembre de 1977) es una periodista, presentadora de televisión y escritora española que ha logrado consolidarse como una de las caras más reconocidas del panorama mediático nacional.

Hija del reconocido periodista Fernando Ónega y de Marisol Salcedo, Sonsoles creció en un entorno ligado a la comunicación. Es hermana de Cristina Ónega y cursó sus estudios de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, donde se especializó en medios audiovisuales.

Su carrera comenzó en la cadena CNN+, para luego continuar en Cuatro. En 2008, se incorporó a Telecinco, donde trabajó durante una década como cronista parlamentaria, cubriendo la información política desde el Congreso de los Diputados, una etapa que consolidó su reputación como periodista rigurosa y solvente.

En 2018, dio el salto a la presentación de programas al frente de Ya es mediodía, un espacio de actualidad y sucesos emitido en Telecinco. Al mismo tiempo, participó como analista política en el programa radiofónico La tarde de COPE, ampliando así su presencia en medios.

Faceta literaria

Sonsoles también ha destacado como escritora. En 2004 publicó su primera novela corta, Calle Habana, esquina Obispo. A esta le siguió Donde Dios no estuvo, centrada en los atentados del 11-M. No obstante, su mayor éxito editorial llegó con Después del amor (2017), una obra ambientada en la Segunda República Española, que le valió reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Nuevos retos televisivos

En 2020, asumió un nuevo reto profesional al presentar las galas de La casa fuerte, un reality show de prime time. Más adelante, condujo el programa Ya son las ocho, consolidando su presencia en el ámbito del entretenimiento televisivo.

En julio de 2022, Sonsoles sorprendió al fichar por Atresmedia Televisión, dejando Mediaset tras años de trayectoria. En su nueva etapa, se puso al frente de Y ahora Sonsoles, un programa diario en Antena 3 que debutó el 24 de octubre de 2022 y que rápidamente logró buena acogida entre la audiencia.

Participación en ficción

Además de su labor informativa y literaria, Sonsoles se permitió una incursión en la ficción televisiva. En diciembre de 2023, participó como colaboradora especial en dos episodios de la última temporada de Amar es para siempre (episodios 2.773 y 2.775), interpretando a una versión ficticia de sí misma: la jefa de prensa del alcalde madrileño Tierno Galván.