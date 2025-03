Un tiktoker se compra un Rolex en catalán y descubre que su valor es mucho mayor al que se esperaba: Este es el motivo

Todos tenemos ese artículo soñado que no hemos podido comprar porque no lo hemos encontrado en ninguna tienda o porque tiene un coste demasiado alto y no nos lo podemos permitir. Aunque está puede ser la norma general, también hay determinados casos en los que, cuando por fin conseguimos lo necesario para adquirir nuestro 'Santo Grial' particular, nos llevemos una grata sorpresa al darnos cuenta que seguramente hemos terminado pagando por debajo del valor de mercado real.

Esto es lo que le ha ocurrido a un usuario de TikTok, @tujoyerofavorito, quien después de ir detrás de un reloj de la marca Rolex que deseaba y conseguirlo, se ha dado cuenta de una particularidad que lo convierte en una edición realmente especial, con el catalán como telón de fondo.

"¿Por qué mi Rolex vale más al estar en catalán?", titula el vídeo el tiktoker, que cuenta con más de 30.000 seguidores en esta red social y crea contenido relacionado con la joyería. "Hace un par de semanas compré el reloj de mis sueños, que es el 'Rolex President', y cuando lo adquirí vi que estaba en catalán", revela al principio del documento. Como muestra a cámara, el reloj es de color dorado brillante y en su interior se puede leer 'DILLUNS', indicando que los días de la semana están escritos en esta lengua.

Comenta que inicialmente pensaba que sería un 'handicap' si algún día quería venderlo, debido a esta particularidad, aunque "al final, hay poca gente que quiera un Rolex en catalán". Sin embargo, al investigar sobre el artículo, se dio cuenta de que "valía muchísimo más" porque se trata de una edición limitadísima que dejó de fabricarse en 2007.

"Un grupo de empresarios andorranos, hace años, forzaron que la Rolex hiciera un modelo en catalán", explica la historia del origen de esta rara avis. Esto hace que su valor crezca mucho ya que "si en algún momento alguna persona quiere adquirirlo en catalán, ya es imposible conseguirlo", relata, así que "si algún día encontrase algún empresario de Girona que lo quiere comprar tendría muchísima más venta que si estuviera en castellano o inglés", termina el vídeo el hombre.

Lo cierto es que se trata de un reloj caro, pues su precio se movía entre los 33.000 y los 57.000 euros cuando salió, y desde la web oficial de la marca lo tasan en 64.700 euros. El modelo que muestra la marca está fabricado en oro amarillo de 18 quilates y tiene la esfera de "color 'champagne'", el "bisel engastado de diamantes" y el característico "brazalete President", aunque la versión del tiktoker no cuenta con los diamantes, por lo que el precio seguramente no alcance estas cotas.