Un joven australiano funda un nuevo micropaís en Europa: Así es la República Libre de Verdis

Siempre se habla de Europa como el 'Viejo continente', un apelativo que surge al considerar las tierras de esta parte del mundo como la base fundacional del resto de sociedades occidentales en el resto del mundo, con la Antigua Grecia como cuna de todo.

En Europa hay 50 países, siete dependencias y seis países más que no han sido reconocidos por motivos diversos. No hay que confundir la Unión Europea con Europa, pues la primera hacer referencia a la alianza económica surgida del tratado de Maastritch de 1993 e incluye tan solo a 27 de los países dentro del continente.

Uno de los que no están reconocidos pero que últimamente ha aparecido en los titulares de algunos medios europeos es la República Libre de Verdis, un nuevo estado fundado en 2019 por un diseñador digital de Roblox australiano afincado en Gran Bretaña de 20 años llamado Daniel Jackson.

Sus fronteras se sitúan en un pequeño territorio situado en una franja de medio kilómetro de bosque a los pies del río Danubio entre las disputadas tierras entre Serbia y Croacia y cuenta con unos 400 habitantes. Incluso tiene bandera que representa a esta micronación, de color azul claro y blanco, y un escudo.

Daniel Jackson posa con la bandera y el escudo de la República de Verdis. / SWNS

La respuesta a la evidente pregunta de cómo es posible que una sola persona sea capaz de fundar un país, por pequeño que sea, dentro de Europa se encuentra en que ninguna de las dos naciones ha reclamado esa zona, debido a la disputa fronteriza existente.

Jackson comentaba en una entrevista con SWNS que decidió reclamar las tierras, conocidas oficialmente como 'Pocket-3' desde que de adolescente descubrió que nadie las quería, aunque no fue hasta unos años más tarde que no dio los pasos necesarios: "Al principio fue solo un pequeño experimento con unos amigos. Todos hemos soñado con crear algo alocado", apuntaba.

El territorio de la República de Verdis. / X

Además, cuenta con un gobierno y su propio pasaporte, que el mismo joven no recomendó para viajes internacionales. De hecho, la única forma de llegar al lugar es en barco por el río Danubio y los idiomas oficiales son el inglés, el croata y el serbio, y su moneda oficial es el Euro. Además, según se puede constatar en su portal digital, cuenta con un sistema de gobierno compuesto por seis ministerios, entre los cuales Defensa, Infraestructura o Finanzas y Economía.

Pese a la fantasía que entraña la historia, la realidad es que en 2023 Jackson fue arrestado por la policía croata junto con más personas al autoproclamarse como un territorio independiente y se le prohibió la entrada a Croacia de por vida, alegando ser "una amenaza para la seguridad nacional". En Serbia, en cambio, las autoridades son más laxas y el joven suele acudir a su capital, Belgrado, con frecuencia.

Las autoridades croatas entran al país y retiran la bandera de Verdis. / Verdisian Government

Pese a todo, la realidad es que el diseñador está decidido a apropiarse de esas tierras: "La cuestión es cuándo, no si, recuperaremos la tierra. Croacia no la reclama, así que tenemos derecho a ella, y creemos que tenemos una buena oportunidad", explicaba en la misma entrevista. De terminar afianzándose, se convertiría en el segundo país más pequeño dentro del territorio europeo, solamente superado por la Ciudad del Vaticano.

El sentido de luchar por ese poco terreno sin posibilidad de sacar más rédito se encuentra en la satisfacción de saberse creador de un nuevo país: "A simple vista es solo un montón de bosque, pero cuando te das cuenta de que estás en un país que has creado, es mágico", apuntaba Jackson.