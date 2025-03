Jota Peleteiro se sincera en '¡De viernes!' con una entrevista exclusiva

Este viernes, 28 de marzo, Jota Peleteiro romperá su silencio en televisión. El exfutbolista hablará por primera vez sobre su relación sentimental de 10 años con Jessica Bueno.

El programa de Telecinco ha anunciado una entrevista en directo, abordando los motivos de su ruptura, su conversión al Islam y otros temas de interés. Además, la modelo estará presente en el plató para responder a sus declaraciones.

Jessica Bueno se ha pronunciado al respecto de la entrevista. "Es un hombre con tanto misterio y todo lo ha hecho tan mal...", decía sobre su exmarido y padre de dos de sus hijos. "No sé si lo hace por dinero, querrá limpiar su imagen", añadía.

La creadora de contenido se ha mostrado segura por lo que pudiera contar su expareja: "No tengo ningún miedo", sentenciaba. De hecho, en este mismo espacio, la sevillana se sinceró sobre su complicada relación. Anteriormente, Jessica Bueno concedió una entrevista en Mediaset, explicando su ruptura con el deportista.

"Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas, cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe".

En aquel momento, la influencer dice que se enteró de la infidelidad del exjugador: "Me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones y me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso".

Sin embargo, todo cambió cuando le enviaron documentos gráficos. "Eran pruebas de que había estado en mi casa. Pasó todo el verano con ella. Empezó a mandarme capturas de pantalla de cómo se conocieron", sentenciaba.

Después de la separación, comenzaron a tener problemas por la custodia de sus hijos. "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapreció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya", zanjaba duramente.