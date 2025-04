Jota Peleteiro se sincera y revela por qué no no se separó antes de Jessica Bueno: "Sufrí lo que no está escrito"

Jota Peleteiro es uno de esos perfiles que han sabido aprovechar su nombre, imagen y relaciones para seguir en el foco mediático tras abandonar los terrenos de juego, ahora ya hace cuatro años, a la temprana edad de 30 años.

El actual empresario colgó las botas en 2021 tras una última temporada en las filas del Alavés por falta de motivación y emprendió su faceta como empresario. Antes, jugó en Inglaterra, en clubes como El Aston Villa, el Birmingham o el Brentford, llegando a alcanzar un valor de mercado de 5 millones de euros, según indica el portal especializado Transfermarkt.

Ayer, el joven acudió a la llamada del programa de la cadena de Mediaset, 'De viernes', para contar su versión sobre la tormentosa relación sentimental con su expareja, la modelo Jessica Bueno. Peleteiro decidió pasarse al Islam después de conocer a uno de sus amigos más íntimos, Faisal Buresli, y sufrir una "experiencia transformadora" en su casa, en Kuwait.

Esta es la segunda ocasión que el exfutbolista habla para el formato, después de que hace unos días reconociera que le fue infiel a quien en el pasado fue su pareja y la madre de dos de sus hijos, en unas declaraciones grabadas. Ahora, sin embargo, se ha presentado en directo para poner voz a esa etapa de su vida: "Cada uno puede ponerlo en el baremo de tiempo que quiera. En papeles no estábamos, pero ya no había ningún tipo de relación, de cariño y ya estaba todo totalmente roto", revelaba.

El principal motivo de todo este circo, comentaba el mismo Peleteiro, es "que esto finalice y que podamos volver a nuestras vidas normales" y dejar de hacer daño a los retoños. De hecho, el exjugador llegó a resaltar que si no terminó antes su relación con la modelo fue porque esta le lanzó una cruel amenaza: "El mayor miedo del mundo mío era la amenaza de siempre 'si te separas de mí, no vas a ver a Fran en tu vida'. La relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos y fue uno de los puntos", se sinceraba el gallego.

Sin embargo, Bueno ponía en duda que supiera qué es lo más beneficioso para ellos en unas declaraciones posteriores, en el mismo programa: "Lo pongo en manos del juzgado, él va a saber lo que es más beneficioso para nuestros hijos. Tú querías hacerlo entre nosotros para manipularme, como siempre, pero yo quería dejarlo en manos de un juez", apuntaba.

En este sentido, Peleteiro también indicó cómo de mal lo pasó en el momento de la separación, necesitando además ayuda profesional para superar el bache: "He trabajado 3 años con una psicóloga desde Inglaterra y ese es el motivo por el que no me he separado antes. Para mí, ha sido y es uno más. A mí me están destrozando el corazón, pero esto puede causarle a él otro trauma en el futuro", revelaba su miedo de transmitir ese sentimiento a su hijo mayor, además de mencionar que la situación estaba provocando que se enfriara la situación con él.

Por eso, defiende que su sentimiento no es ninguna fachada: "Estuve varios meses que sufrí lo que no está escrito porque no quería dar ese paso", apuntaba acerca de cortar la relación con Bueno.

Ahora, Peleteiro vive en los Emiratos Árabes junto a su nueva pareja, la modelo Ajla Etemovic, con quien está casado desde 2024 y comparte su tercer hijo que nació en noviembre del año pasado.