Jota Peleteiro habría conseguido llevarse a sus hijos a Arabia Saudí, y a Jessica Bueno no le gusta nada

Jota Peleteiro completó su conversión a la religión musulmana un tiempo atrás, pero el exmarido de Jessica Bueno no quiere acabar ahí con ello: su objetivo es el de también transmitir esa misma cultura a sus hijos. Y Jessica Bueno parece no estar demasiado contenta en tiempos recientes con las decisiones de Jota.

No obstante, a pesar de que Jessica se ha mostrado abiertamente en contra de que Jota Peleteiro se lleve a sus hijos a Arabia Saudí, todo da a pensar que en los últimos días Jota se había salido con la suya. Así por lo menos parecen indicarlo una serie de fotografías subidas por el entorno de Jota Peleteiro.

Aunque Jota Peleteiro cuenta con una nueva familia en Riad, la cual ha formado con Ajla Etemovic, junto a la que tuvo hace no demasiado un primer hijo de nombre Malik, Jota parece no querer olvidarse bajo ninguna circunstancia de los hijos que tuvo durante su relación con Jessica Bueno. El problema, lógicamente, es que Jota y Jessica no parecen coincidir demasiado hoy en día.

Jessica Bueno ha reconocido en diversas ocasiones que sus hijos siempre están deseosos de ver a su padre, a pesar de que esto pueda generarle un conflicto como madre a día de hoy. Veremos, no obstante, cómo acaba la que parece ser la clara intención paterna de sumergir a los pequeños en la religión que tanto ha abrazado el propio Jota.