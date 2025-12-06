FAMOSOS
Jota Peleteiro actualiza su situación legal con Jessica Bueno: "Ha habido juicio, aunque ella ha desestimado la demanda”
El empresario se presentó en '¡De Viernes!' para dar a conocer en qué punto está en el litigio contra su expareja
Desde el año pasado, el exfutbolista profesional José Peleteiro, quien pasó por clubes como el Eibar, el Deportivo Alavés y el Aston Villa, ha estado en disputas legales con su otrora pareja Jessica Bueno, con quien tiene dos hijos en común.
En este contexto, el ahora empresario acudió al programa '¡De Viernes!' en Telecinco para proveernos una actualización sobre su situación legal respecto a la modelo, quien lo denunció en 2024 por presuntamente no haber cumplido con el acuerdo económico que habían alcanzado.
"Ha sido difícil, porque al final cuando metes a la justicia por medio es más difícil todo”, detalla Peleteiro en primer lugar, asegurando que finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo.
“En este acuerdo, que hemos llegado antes de que se produjese el juicio, cubre toda la manutención del famoso contrato que habíamos hablado de 15.000 euros", continuó explicando en el plató.
Posteriormente, añadió: "Ha habido juicio, aunque ella ha desestimado la demanda, pero el procedimiento tiene que continuar. Ella no estaba como demandante solo era contra la fiscalía".
“Creo que cuando nos casamos sabíamos que íbamos a tener que viajar y cambiar de ciudades, y creo que el sueño de los dos era formar una familia”, continúa comentando Peleteiro, quien en consecuencia se mostró extrañado porque "ella sabía de sobra mi profesión".
"Me duele porque creo que no es una realidad”, finalizó, recalcando que nunca puso obstáculos para que Bueno siguiese con su carrera profesional, afianzando aún más la extrañeza que le ha generado toda esta situación desde el año pasado.
- ¡Reencuentro inesperado! Shakira y Piqué retoman el contacto directo después de su ruptura más mediática
- La madre de Tsitsipas rompe el silencio sobre su hijo y Paula Badosa: 'No era una relación normal
- La ayuda de la Seguridad Social que pocos pensionistas conocen y que puede sumar 140 euros al mes
- Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: 'No nos equivoquemos
- Adiós a las llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo acabar con ellas
- Eduard Estivill, experto en medicina del sueño, lo aclara: este es el motivo por el que Messi y Cristiano duermen 11 horas
- Precio del euríbor hoy, 4 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin freno y preocupa a los hipotecados
- Pau Gasol sorprende con su nueva casa situada en un de los barrios más caros de Barcelona