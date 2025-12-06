Jota Peleteiro actualiza su situación legal con Jessica Bueno: "Ha habido juicio, aunque ella ha desestimado la demanda”

Desde el año pasado, el exfutbolista profesional José Peleteiro, quien pasó por clubes como el Eibar, el Deportivo Alavés y el Aston Villa, ha estado en disputas legales con su otrora pareja Jessica Bueno, con quien tiene dos hijos en común.

En este contexto, el ahora empresario acudió al programa '¡De Viernes!' en Telecinco para proveernos una actualización sobre su situación legal respecto a la modelo, quien lo denunció en 2024 por presuntamente no haber cumplido con el acuerdo económico que habían alcanzado.

"Ha sido difícil, porque al final cuando metes a la justicia por medio es más difícil todo”, detalla Peleteiro en primer lugar, asegurando que finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo.

“En este acuerdo, que hemos llegado antes de que se produjese el juicio, cubre toda la manutención del famoso contrato que habíamos hablado de 15.000 euros", continuó explicando en el plató.

Posteriormente, añadió: "Ha habido juicio, aunque ella ha desestimado la demanda, pero el procedimiento tiene que continuar. Ella no estaba como demandante solo era contra la fiscalía".

“Creo que cuando nos casamos sabíamos que íbamos a tener que viajar y cambiar de ciudades, y creo que el sueño de los dos era formar una familia”, continúa comentando Peleteiro, quien en consecuencia se mostró extrañado porque "ella sabía de sobra mi profesión".

"Me duele porque creo que no es una realidad”, finalizó, recalcando que nunca puso obstáculos para que Bueno siguiese con su carrera profesional, afianzando aún más la extrañeza que le ha generado toda esta situación desde el año pasado.