Jota Jordi tras el 'Me quedo' de Nico Williams: "Esta noche voy a contar cosas que no podía hasta ahora"

Hacía semanas que el Athletic trabajaba en silencio la posible renovación de Nico Williams, aún siendo conscientes de que el jugador hizo público su deseo de marcharse al Barcelona para jugar junto a su amigo Lamine Yamal.

El encuentro se produjo con toda discreción el viernes 13 de junio en un céntrico hotel de la ciudad condal y durante una hora Tainta explicó a Deco las intenciones del jugador. El único punto que preocupaba al agente y al futbolista era la posibilidad de que el club catalán no pudiera inscribirle por el tema del fair play, inquietud que manifestó en ese encuentro al portugués.

La renovación ha dolido en Can Barça y la prensa ha sido contundente con el jugador. En el caso de Jugones, Jota Jordi ha comentado el 'caso Nico' y afirma que esta noche en el Chiringuito desvelará todos los detalles. "Esto es largo. Evidentemente ha pillado a todo el mundo por sorpesa. Hablo de directivos y jugadores, que ayer no tenían ni idea de esto", afirma Jota Jordi en directo desde Twitch. "Cuando hablo de jugadores, digo amigos suyos, compañeros...", continúa.

Está claro que nadie sabía que Nico iba a renovar. Desde el club se mandó un mensaje de optimismo y hasta el propio Nico quería hacer el paso para fichar por el Barça.

"Creo que a partir de ahora vamos a poder contar cosas, no digo que no digamos la verdad ni que no contemos las cosas como son, pero cuando hay un fichaje en proceso, nos dicen desde el club que no contemos detalles... y ahora que Nico ya ha renovado, me siento liberado de poder explicar información que hasta ahora no podía contar. La gente va a poder entender el porqué", dice Jota de forma contundente.

En 'Jugones' se habló de la renovación de Nico Williams / Xavi Espinosa | SPORT

"Me voy a quedar muy a gusto. Y va a hacer que la gente entienda qué ha podido pasar, además del negocio que hay detrás de esta negociación y quién sale beneficiado", concluye.

Esta noche, a las 00:00, empieza el 'programa especial' del Chiringuito de Jugones, con Josep Pedrerol a la cabeza y los tertulianos de siempre, entre ellos, Jota Jordi.