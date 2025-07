Jota Jordi explota contra Nico Williams y destapa la reacción de los jugadores del Barça a la renovación

Se acabó el culebrón Nico Williams antes de lo esperado. El extremo del Athletic Club, que soñaba con vestir la camiseta azulgrana, ha decidido quedarse en el club de su vida. Para él, cuando llega el momento de tomar decisiones, "lo que pesa más es el corazón".

"Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa", anunció emocionado en el vídeo de la renovación. Una decisión que pilló en fuera de juego a la directiva del FC Barcelona, debido a que confiaban cerrar la incorporación del vasco la próxima semana.

Después del anuncio de la renovación hasta 2035, muchas personas han querido compartir su opinión sobre esta decisión, entre ellos Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito'. El catalán se mostró muy dolido, y durante el programa de Mega estalló contra el extremo del Athletic Club.

"Yo lo que quiero es tener un presidente que no se rinda a ningún chantaje de ningún representante y que defienda a mi club, y que si uno viene pidiendo 'si me pagas los 60, pero no me puedes inscribir, el jugador queda libre...'", empezó explicando sobre la condición que había puesto el '10' del club vasco para ir al FC Barcelona, ya que no quería pasar por el mal tramo de no poder ser inscrito.

El colaborador de 'El Chiringuito' explotó contra él y también se acordó de Bartomeu: "Si tú quieres venir al Barça, aceptas lo que hay. Que, por cierto, lo que hay es muy malo por lo que había antes, que hace cuatro días tuvimos que pagar más de 20 millones de euros a jugadores que se renovaron el día antes de que se fuera Bartomeu".

Jota Jordi alabó a Dani Olmo para comparar la situación con Nico Williams: "Yo quiero a Dani Olmo, y muchos como él. Yo quiero jugar en el Barça pase lo que pase, porque mi sueño es jugar en el Barça. No quiero a Nicos Williams que digan 'quiero venir al Barça...' Le dice a todos sus amigos, ayer por la noche, no hace una semana, que quiero jugar en el Barça, y se lo dice a su mejor amigo (Lamine Yamal)".

Además, desveló cómo reaccionaron los jugadores al anuncio: "Llevan un cabreo tremendo, porque hay muchos jugadores del Barça que sienten el escudo como yo: Marçal, Carme, todos los que venimos aquí, y como tú (Josep Pedrerol)".

"Están cabreados, están cabreados. Lo que ha hecho Nico Williams es jugar con un escudo y su representante ha hecho lo que ha hecho", apuntó en 'El Chiringuito'.

🤯 "NICO le dijo ayer jueves a sus amistades que quiere JUGAR en el BARÇA".



😤 "Sus amigos en el BARÇA están CABREADOS".



¡Mucho ojo a lo que desvela @jotajordi13! pic.twitter.com/zbiOzAhz7I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2025

Por último, zanjó diciendo que "quiero jugadores...que no pidan nada. Al Barça se viene porque se quiere ganar títulos y porque se quiere venir al mejor equipo del mundo, no ha cambio de nada. Si no te quedas ahí en el Athletic Club que sacarás la gabarra cada 15 o 20 años".