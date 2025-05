Jota Jordi estalla contra el arbitraje de Marciniak tras la eliminación del Barça en Champions: "Atraco histórico"

La eliminación del Barça ante el Inter de Milán en semifinales de Champions League ha sido un varapalo tanto para el club como para sus aficionados.

Aunque parecía que el conjunto azulgrana iba a conseguir el billete para el Allianz Arena, fue en el minuto 99 de la prórroga cuando un gol de Frattessi rompió con el sueño culé y acabó metiendo al conjunto italiano en la séptima final europea de su historia.

El arbitraje de Szymon Marciniak ha sido muy cuestionado e incluso Hansi Flick o Eric García hicieron declaraciones en su contra: "Algunas decisiones eran 50/50 y siempre iban para el Inter, pero tenemos que aceptarlo", dijo el técnico. Mientras que el futbolista recordó que el colegiado no trae buenos recuerdos para el Barça: "Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez".

Sobre esto habló Jota Jordi en 'El Chiringuito', y mostró su enfado con la actuación de Marciniak: "Decías que hoy no tocaba hablar de polémica, hoy toca hablar de este señor, y mucho", empezó diciendo mientras enseñaba un neceser del árbitro pintado con el escudo del Real Madrid.

"Lo que hemos sufrido hoy... El atraco que ha sufrido el Barça hoy en Europa una vez más es histórico. Es una vergüenza, una vez más, que la UEFA haya puesto a este árbitro, que todos sabemos que es madridista, porque en un reportaje que le hicieron salía con un neceser del Real Madrid", declaró.

Además, aseguró que son "casualidades" que el ayudante del VAR eliminó hace dos temporadas al conjunto azulgrana, y que Gianni Infantino, presidente de FIFA, se haya declarado "fanático" del Inter.

"El penalti a Lamine Yamal, la falta clarísima a Gerard Martín en el 3 a 3. No nos han dejado. Muy fastidiado por no haber pasado a la final, pero más orgulloso que nunca de este equipo. Más orgulloso no se puede estar de este equipo y de estos jugadores", comentó el exfutbolista.

Tras las palabras del catalán, Guti explicó que, según Jota Jordi, hubo un "complot mundial contra el Barça" y que no está de acuerdo: "Ha recibido siete goles y es la única realidad. Ellos han hecho seis, han recibido siete, y nada. A tragar como todos los años. Esta es otra más".

Después de esto, Jota Jordi felicitó a Guti: "Enhorabuena a José y a todos los madridistas porque hoy habéis ganado el primer título de la temporada. Pensabais que ibais a ganar siete y de momento solo habéis ganado uno, y es que el Barça no pase a la final".