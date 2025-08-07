Josep Plana: "No hemos casado todavía a un jugador del Barça"

Josep Plana (43 años, Lleida) ha colocado a 'La Puta Suegra' como una de las agencias de eventos más populares y reconocidas del mundo. Fundador y CEO de la empresa, sueña con organizar algún día una boda en la Luna. Y si es a algún jugador del FC Barcelona, su equipo, todavía mejor.

La persona que organiza bodas se llama 'wedding planner'. ¿Te consideras uno de ellos?

No, no me gusta. No considero que 'La Puta Suegra' sea una agencia de 'wedding planner'. Es uno de los servicios que ofrecemos, pero no lo somos. En esencia, somos un equipo grande y muy potente, con áreas ejecutiva, creativa, de talento, espectáculo y producción técnica, entre otras. Ninguna agencia del sector está tan organizada como nosotros.

Realmente habéis conseguido impactar por vuestras celebraciones, pero también por el nombre de la empresa.

Apostamos por 'La Puta Suegra' al ser muy disruptivo y rompedor, y al final realmente ha funcionado muy bien. Y no ha supuesto un problema familiar: me llevo súper bien con mi suegra, que es un amor y me cuida muchísimo.

También, habéis celebrado bodas de futbolistas. ¿Con cuál te quedarías?

Sí, hicimos las de Sergio Ramos y David de Gea y escoger es difícil porque no tuvo nada que ver la una con la otra. El ADN de cada una de estas bodas fue totalmente diferente. Cada una con sus cosas. En la de Sergio Ramos, por ejemplo, se prohibieron los móviles a los invitados. Es algo que nosotros siempre recomendamos, porque creemos que para disfrutar cien por cien de la boda es fundamental que haya una desconexión digital. Por eso, preferimos que apaguen los móviles y disfruten de la experiencia al máximo.

¿Alguna anécdota que puedas contar?

Pasaron muchísimas cosas, pero no puedo decirlas. Con casi todos los clientes usamos cláusulas de confidencialidad, no porque ellos las pidan, sino porque nosotros las ponemos por costumbre. Es parte de nuestra identidad porque somos una agencia muy respetuosa con la privacidad de los clientes.

En su listado de celebraciones aparece el apellido Messi…

Pudimos trabajar con ellos en una celebración maravillosa y especial, donde tuvimos la fortuna de que nos lo hicieron todo muy fácil y sencillo.

Josep Plana, en la entrevista / Valentí­ Enrich

En relación al fútbol, ¿de qué equipo es Josep Plana?

Tengo clientes de casi todos los equipos, tanto nacionales como internacionales. Te diría que de todos, pero soy del Barça desde pequeño. No soy muy futbolero, aunque cuando hay partidos clave los disfruto muchísimo y si tengo la oportunidad de ir al campo voy, pero solo en ocasiones muy contadas.

¿Cómo valoras la temporada de este año?

Excepcional. Han hecho un trabajo brutal; quien diga lo contrario, simplemente miente. He disfrutado muchísimo, sobre todo el final de temporada, que ha sido una pasada. Para el año que viene, confío en ganar la Champions League, no tengo ninguna duda.

Imagínate que Joan Laporta gana con el Barça la Champions y llama a 'La Puta Suegra'. ¿Cómo lo plantearías?

Es muy raro que no lo hayan hecho ya, pero nosotros lo haríamos de una forma completamente distinta. Siempre ha sido algo muy festivo, pero también bastante predecible, como un sota, caballo y rey, muy clásico. Nosotros le daríamos la vuelta por completo, totalmente. Y sinceramente creo que lo necesita, porque un equipo que ha innovado a todos los niveles también necesita renovar la manera en que celebra sus logros.

Todos los equipos, si te fijas, celebran los títulos de la misma manera, y esto no puede ser Josep Plana — CEO y fundador de 'La Puta Suegra'

Alguna idea en mente…

Tiene que cambiar la manera de celebrar las cosas. Por ejemplo, la rúa. Creo que cada club también tiene un ADN muy concreto, y esto se tiene que plasmar claramente en la celebración. Todos los equipos, si te fijas, lo celebran de la misma manera, y esto no puede ocurrir de cara al futuro. Urge un cambio.

En el Barça hay jóvenes como Lamine, Pedri o Cubarsí. ¿A cuál te haría ilusión organizarle la boda?

Me haría muchísima ilusión hacerle la boda a cualquiera, porque todavía no hemos casado a ningún jugador del Barça. Estando en Barcelona, ¿cómo puede ser que aún no hayamos casado a nadie del Barça? Juro que no lo entiendo. Es de los pocos clubes con los que aún no hemos trabajado. Pero tengo claro que, tarde o temprano, van a llamar, porque van a necesitar algo totalmente diferente.

A la espera de casar algún jugador del Barça, ¿qué proyectos tenéis entre manos?

Hemos empezado este año una colaboración con la gimnasia estética. Surgió, en parte, por la conexión cultural y artística de esta disciplina, que todavía no es olímpica, pero que esperamos lo sea pronto. Fue de forma natural, porque tenía sentido que un equipo que está desarrollando puro arte se relacionara con nosotros, que también estamos profundamente vinculados al arte y, de alguna manera, también lo creamos a nuestra manera.

¿Un sueño?

Organizar una boda en la luna. En menos de 10 años se podría hacer. Me la imagino en 'petit comité' y lógicamente saldría un poco de la línea convencional de las bodas a las que estamos acostumbrados. Sin duda, sería algo mágico e histórico.