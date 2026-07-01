Josep Plana, autor de 'Guia de supervivencia nupcial': "Hablar del presupuesto de la boda sin tabúes es la clave para evitar expectativas irreales en la pareja"

Josep Plana (44 años, Lleida) no se conforma con haber convertido 'La Puta Suegra' en una de las agencias de organización de bodas y eventos más reconocidas del mundo, sino que ahora ha querido compartir toda su experiencia a través del libro 'Guia de supervivencia nupcial'.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

Fue la Editorial Planeta quien llamó a nuestra puerta, aunque ya habíamos tenido contacto con otras editoriales, con propuestas de libro diferentes. Nos decantamos por ellos porque nos dieron muchísima libertad para escribir y plantear el proyecto. Nos dijeron: 'Chicos, feel free, escribid de lo que queráis y hablad de lo que queráis'. Sinceramente, nunca pensé que acabaría escribiendo un libro. Espero que sea el primero de muchos, porque ahora mismo ideas no nos faltan.

Es sorprendente que salga el 1 de julio...

Es por pura planificación, pero es un gran momento del año. 'Guía de supervivencia nupcial' es el típico libro que te puedes llevar a la playa o a la piscina para preparar tu boda tranquilamente. La preventa ha sido un éxito rotundo, especialmente en Latinoamérica.

Ya entrando en materia, ¿de qué trata realmente el libro?

Trata de todo lo que no se ve de una boda y que no aparece en las fotografías. Habla de cómo se decide, cómo se ponen límites y cómo se sobrevive a la familia, porque ya sabemos que la familia, muchas veces con la mejor intención, ayuda... y otras veces quizá no tanto. Otro de los factores a tener en cuenta es sobrevivir a los invitados, pero lo más importante es sobrevivir a uno mismo.

Josep Plana, autor de 'Guia de supervivencia nupcial' / La Puta Suegra

A la hora de organizar una boda, ¿uno de los factores clave es la financiación?

El presupuesto es uno de los grandes temas de 'Guía de supervivencia nupcial'. Muchas veces existe un precipicio entre los dos miembros de la pareja, y ese precipicio suele llamarse presupuesto. Nosotros intentamos reenfocar esa conversación. Creemos que es un tema del que hay que hablar sin tabúes y, de hecho, recomendamos que sea una de las primeras conversaciones que tenga la pareja para evitar expectativas irreales. En el libro explicamos cómo priorizar los gastos, porque ahí está una de las claves.

¿Es un libro o un manual en el que cuentas anécdotas reales de bodas?

No es exactamente un manual. Por confidencialidad, nunca explicamos historias concretas de nuestras parejas. Sí que incluimos nuestro 'Diccionario de La Puta Suegra', que es una parte muy divertida en la que aparecen palabras y expresiones que utilizamos internamente y que están inspiradas en situaciones reales, pero nunca hablamos de la identidad de nadie. Si hay algo que hacemos es ser muy discretos y muy confidenciales.

¿A qué audiencia va dirigido este libro?

Lo primero de todo es que no va dirigido únicamente a los novios. También está pensado para amigos, hermanos, hermanas, padres que quieren ayudar a sus hijos y no saben cómo hacerlo, los mejores amigos de la pareja e incluso los abuelos. Además, está escrito para todos los públicos.

Josep Plana, en la redacción del SPORT / ValentÍ Enrich

¿Qué le dirías a todas aquellas personas que están dudando en comprar 'Guía de supervivencia nupcial'?

Si buscan una guía paso a paso para organizar una boda, este no es su libro. Es una guía para que la pareja se organice como equipo, se entienda mejor y pueda sacar a la luz todas esas conversaciones que normalmente cuesta tener. Si alguien busca un listado de proveedores, floristas o grupos de música, ya existen muchos manuales que hacen muy bien ese trabajo.res, floristas o grupos de música, ya existen muchos manuales que hacen muy bien ese trabajo.

¿Es un libro diferente a los demás que hay en el mercado?

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Antes de escribir 'Guía de supervivencia nupcial', compramos entre treinta y cuarenta libros de bodas de todo el mundo: de Japón, Italia, Alemania, Reino Unido y muchos otros países. No para copiarlos, sino para comprobar que todos seguían el mismo enfoque. Precisamente eso reforzó nuestra idea de hacer algo completamente diferente. Nuestro libro no tiene nada que ver con los manuales tradicionales.